За последние сутки на Бахмутском направлении было всего три боестолкновения – ВСУ

За последние сутки на Бахмутском направлении было всего три боестолкновения. В то же время враг не прекращает вести интенсивный огонь из артиллерии. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

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"За эти сутки было лишь три боестолкновения на Бахмутском направлении. Правда, враг был активен в плане артиллерийского огня. 404 раза он бил реактивными системами залпового огня и ствольной артиллерией по нашим позициям, что еще раз подтверждает, что ни о каком снарядном голоде речь не идет", – рассказал Череватый.

В этих боях, по его словам, было уничтожено 79 оккупантов, 111 получили ранения, один взят в плен. Также уничтожено большое количество артиллерии и семь БПЛА.

Череватый прокомментировал заявление главаря террористической организации Группа Вагнера Евгения Пригожина о том, что он хочет отойти от Бахмута. "О том, что он хочет отойти от Бахмута – это сто процентов. Он это хочет сделать в силу тех безумных потерь, которые нанесли наши герои обороны Бахмута", – сказал военный. Однако он не уверен, что Пригожину даст отойти его руководство.

По крайней мере, в настоящее время подразделения Вагнера остаются на позициях, отметил Череватый.

21 мая в Минобороны ответили на заявление Пригожина о том, что оккупанты якобы полностью захватили Бахмут. Ситуация критическая, но украинские защитники все еще держат оборону в районе Самолет, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

22 мая в районе Бахмута Силы обороны в течение суток продвинулись еще на 200-400 метров, а информация о полуокружении группировки оккупантов спровоцировала Пригожина на заявление о намерении выйти из города на "восстановление".

23 мая Маляр сообщила, что на Бахмутском направлении снизилась интенсивность боев, на флангах бойцы Сил обороны еще немного продвинулись.

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