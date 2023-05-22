Бахмут. Силы обороны продвинулись еще на 200-400 метров, в ВСУ разъяснили "полуокружение"

В районе Бахмута Силы обороны в течение суток продвинулись еще на 200-400 метров, а информация о полуокружении группировки оккупантов спровоцировала главаря российской террористической организации Группа Вагнера Евгения Пригожина на заявление о намерении выйти из города на "восстановление". Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

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Он отметил, что россияне продолжают пытаться полностью захватить Бахмут, в частности юго-западную часть, где ряд зданий и других фортификационных сооружений удерживают бойцы Сил обороны.

"Наряду с этим на флангах наши подразделения пытаются давить на врага и, по возможности, в рамках нашей оборонной операции контратаковать его. В частности, и за эти сутки на разных участках удалось пройти от 200 до 400 метров", – сказал Череватый.

Комментируя слова заместителя министра обороны Анны Маляр о том, что украинские войска держат оккупированную часть Бахмута в "полуокружении", спикер ВСУ сказал, что это "определенная наша проекция и намерения, что сделать с врагом".

По мнению Череватого, именно эти намерения украинских сил и провоцируют Пригожина на "экстравагантные заявления" и на желание как можно скорее покинуть Бахмут, якобы достигнув промежуточной цели и "захватив" город.

Спикер ВСУ считает, что передав временно захваченные территории Бахмута регулярным войскам РФ, Пригожин хочет избежать "дальнейшего позора". Череватый также усомнился в том, будет ли у вагнеровцев вообще возможность выйти, если Пригожин все же на это пойдет.

Отвечая на уточняющий вопрос, идет ли речь о полуокружении Бахмута непосредственно уже сейчас, Череватый сказал, что таких тактических деталей раскрывать не будет. Предположил, что "вскоре" будет больше информации.

19 мая в Минобороны сообщили, что в Бахмуте бойцы Сил обороны удерживают район Самолет, на флангах города продвижение украинских войск несколько замедлилось.

21 мая президент США Джо Байден сказал, что Россия потеряла в боях за Бахмут 100 000 человек убитыми и ранеными.

В настоящее время в Бахмуте российские оккупанты осуществляют зачистку в районах города, взятых ими под контроль, стягивают дополнительные силы и средства.

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