UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Бахмут. Силы обороны продвинулись еще на 200-400 метров, в ВСУ разъяснили "полуокружение"

Цей матеріал також доступний українською
22.05.2023, 19:17
Бахмут. Силы обороны продвинулись еще на 200-400 метров, в ВСУ разъяснили
Бахмут (Фото: 93 ОМБр Холодный Яр)

В районе Бахмута Силы обороны в течение суток продвинулись еще на 200-400 метров, а информация о полуокружении группировки оккупантов спровоцировала главаря российской террористической организации Группа Вагнера Евгения Пригожина на заявление о намерении выйти из города на "восстановление". Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Он отметил, что россияне продолжают пытаться полностью захватить Бахмут, в частности юго-западную часть, где ряд зданий и других фортификационных сооружений удерживают бойцы Сил обороны.

"Наряду с этим на флангах наши подразделения пытаются давить на врага и, по возможности, в рамках нашей оборонной операции контратаковать его. В частности, и за эти сутки на разных участках удалось пройти от 200 до 400 метров", – сказал Череватый.

Комментируя слова заместителя министра обороны Анны Маляр о том, что украинские войска держат оккупированную часть Бахмута в "полуокружении", спикер ВСУ сказал, что это "определенная наша проекция и намерения, что сделать с врагом".

По мнению Череватого, именно эти намерения украинских сил и провоцируют Пригожина на "экстравагантные заявления" и на желание как можно скорее покинуть Бахмут, якобы достигнув промежуточной цели и "захватив" город.

Спикер ВСУ считает, что передав временно захваченные территории Бахмута регулярным войскам РФ, Пригожин хочет избежать "дальнейшего позора". Череватый также усомнился в том, будет ли у вагнеровцев вообще возможность выйти, если Пригожин все же на это пойдет.

Отвечая на уточняющий вопрос, идет ли речь о полуокружении Бахмута непосредственно уже сейчас, Череватый сказал, что таких тактических деталей раскрывать не будет. Предположил, что "вскоре" будет больше информации.

  • 19 мая в Минобороны сообщили, что в Бахмуте бойцы Сил обороны удерживают район Самолет, на флангах города продвижение украинских войск несколько замедлилось.
  • 21 мая президент США Джо Байден сказал, что Россия потеряла в боях за Бахмут 100 000 человек убитыми и ранеными.
  • В настоящее время в Бахмуте российские оккупанты осуществляют зачистку в районах города, взятых ими под контроль, стягивают дополнительные силы и средства.
Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнабахмутевгений пригожинСергей Череватыйполуокружение
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 