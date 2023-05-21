Минобороны о Бахмуте: Украина продолжает контролировать небольшую часть города

Министерство обороны в воскресенье сообщило, что, несмотря на заявления россиян, Украина все еще продолжает контролировать небольшую часть города. Об этом говорится в Telegram замминистра Анны Маляр.

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"Наши защитники сохраняют контроль над промышленными и инфраструктурными объектами и частным сектором Бахмута в районе Самолет", – сообщила она.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в комментарии Суспильному уточнил, что "военные удерживают фортификационные сооружения и несколько помещений юго-западной части города".

По словам замминистра, недавние контрнаступательные действия украинских войск значительно ухудшили положение россиян в Бахмуте.

"Врагу не удалось окружить Бахмут, и они потеряли часть господствующих высот вокруг города. Продвижение наших войск в пригороде по флангам, которое и сейчас продолжается, очень сильно усложняет врагу нахождения в Бахмуте", – заявила Маляр.

По ее словам, украинские войска держат оккупированную часть Бахмута в полуокружении. "Поэтому врагу в той части города, которую он контролирует, приходится обороняться", – написала замминистра.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что россияне в Бахмуте потеряли 70 000 человек убитыми и ранеными.

20 мая Россия заявила о взятии Бахмута, Украина это отрицает.

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