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Россия потеряла в боях за Бахмут 100 000 человек – Байден

Цей матеріал також доступний українською
21.05.2023, 14:09
Россия потеряла в боях за Бахмут 100 000 человек – Байден - Фото
Фото: Третья штурмова бригада

Президент США Джо Байден заявил, что Россия потеряла в боях за Бахмут более 100 тысяч человек. Об этом он сказал на пресс-конференции после саммита G7 в Японии.

"О Бахмуте говорят – потеряли его или нет. Правда в том, что Россия понесла потери более 100 000 человек в Бахмуте. Это тяжело будет заменить. Не важно, оккупирован он или нет – там все равно не осталось много зданий. Это существенно разрушенный город. Но им удалось сковать очень много российских войск, включая группу Вагнера", – сказал он.

Байден говорил о Бахмуте в контексте ожидаемого контрнаступления Украины и возможности участия в нем истребителей F-16.

Президент США считает, что F-16 не помогли бы Украине в Бахмуте и не успеют помочь во время ожидаемого контрнаступления.

"Но они будут задействованы в том случае, если Украина добьется успехов в краткосрочной перспективе", – сказал президент.

Читайте также: "Бахмут остается только в наших сердцах". Зеленский – о ситуации в городе

Андрей Водяный
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