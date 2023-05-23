За останню добу на Бахмутському напрямку було всього три боєзіткнення – ЗСУ

За останню добу на Бахмутському напрямку було всього три боєзіткнення. Водночас ворог не припиняє вести інтенсивний вогонь з артилерії. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий.

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"За цю добу було лише три боєзіткнення на Бахмутському напрямку. Правда, ворог був активний в плані артилерійського ураження. 404 рази він бив реактивними системами залпового вогню і ствольною артилерією по наших позиціях, що ще раз підтверджує, що ні про який снарядний голод не йдеться", – розповів Череватий.

В цих боях, за його словами, було знищено 79 окупантів, 111 зазнали поранень, одного взято в полон. Також знищено велику кількість артилерії і сім БПЛА.

Череватий прокоментував заяву ватажка терористичної організації Група Вагнера Євгена Пригожина про те, що він хоче відійти від Бахмута. "Про те, що він хоче відійти від Бахмута, – це сто відсотків. Він це хоче зробити в силу тих шалених втрат, які нанесли наші герої оборони Бахмута", – сказав військовий. Проте він не впевнений, що Пригожину дасть відійти його керівництво.

Принаймні на цей час підрозділи Вагнера залишаються на позиціях, зазначив Череватий.

21 травня у Міноборони відповіли на заяву Пригожина про те, що окупанти нібито повністю захопили Бахмут. Ситуація критична, але українські захисники все ще тримають оборону в районі Літак, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

22 травня у районі Бахмута Сили оборони протягом доби просунулися ще на 200-400 метрів, а інформація щодо напівоточення угруповання окупантів спровокувала Пригожина на заяву про намір вийти з міста на "відновлення".

23 травня Маляр повідомила, що на Бахмутському напрямі знизилася інтенсивність боїв, на флангах бійці Сил оборони ще трохи просунулися.

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