RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

За останню добу на Бахмутському напрямку було всього три боєзіткнення – ЗСУ

Этот материал также доступен на русском
23.05.2023, 17:53
За останню добу на Бахмутському напрямку було всього три боєзіткнення – ЗСУ - Фото
Сергій Череватий (Скриншот відео)

За останню добу на Бахмутському напрямку було всього три боєзіткнення. Водночас ворог не припиняє вести інтенсивний вогонь з артилерії. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий.

"За цю добу було лише три боєзіткнення на Бахмутському напрямку. Правда, ворог був активний в плані артилерійського ураження. 404 рази він бив реактивними системами залпового вогню і ствольною артилерією по наших позиціях, що ще раз підтверджує, що ні про який снарядний голод не йдеться", – розповів Череватий.

В цих боях, за його словами, було знищено 79 окупантів, 111 зазнали поранень, одного взято в полон. Також знищено велику кількість артилерії і сім БПЛА.

Череватий прокоментував заяву ватажка терористичної організації Група Вагнера Євгена Пригожина про те, що він хоче відійти від Бахмута. "Про те, що він хоче відійти від Бахмута, – це сто відсотків. Він це хоче зробити в силу тих шалених втрат, які нанесли наші герої оборони Бахмута", – сказав військовий. Проте він не впевнений, що Пригожину дасть відійти його керівництво.

Принаймні на цей час підрозділи Вагнера залишаються на позиціях, зазначив Череватий.

  • 21 травня у Міноборони відповіли на заяву Пригожина про те, що окупанти нібито повністю захопили Бахмут. Ситуація критична, але українські захисники все ще тримають оборону в районі Літак, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
  • 22 травня у районі Бахмута Сили оборони протягом доби просунулися ще на 200-400 метрів, а інформація щодо напівоточення угруповання окупантів спровокувала Пригожина на заяву про намір вийти з міста на "відновлення". 
  • 23 травня Маляр повідомила, що на Бахмутському напрямі знизилася інтенсивність боїв, на флангах бійці Сил оборони ще трохи просунулися. 
Вадим Ребрина
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
бахмутСергій Череватий
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 