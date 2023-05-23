У Бахмуті інтенсивність боїв знизилася. ЗСУ трохи просунулися на флангах – Маляр
На Бахмутському напрямі знизилася інтенсивність боїв, на флангах бійці Сил оборони ще трохи просунулися. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
"Цієї доби активність наступальних дій ворога на Бахмутському напрямку дещо знизилась. Разом із тим кількість обстрілів стабільно висока", – повідомила заступниця голови Міноборони.
Маляр уточнила, що у Бахмуті бої зменшилися, ворог продовжує зачистку районів, взятих ним під контроль.
"Наші війська контролюють південно-західну околицю міста в районі Літак", – розповіла вона.
Заступниця міністра додала, що в передмісті Бахмута продовжуються бої, ворог намагається зайняти вигідні позиції, але йому це не вдається.
"На певних ділянках ворог в обороні. Несе великі втрати. По флангах на півночі і півдні від Бахмута в нас є незначне просування", – повідомила Маляр.
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