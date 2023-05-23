У Бахмуті інтенсивність боїв знизилася. ЗСУ трохи просунулися на флангах – Маляр

На Бахмутському напрямі знизилася інтенсивність боїв, на флангах бійці Сил оборони ще трохи просунулися. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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"Цієї доби активність наступальних дій ворога на Бахмутському напрямку дещо знизилась. Разом із тим кількість обстрілів стабільно висока", – повідомила заступниця голови Міноборони.

Маляр уточнила, що у Бахмуті бої зменшилися, ворог продовжує зачистку районів, взятих ним під контроль.

"Наші війська контролюють південно-західну околицю міста в районі Літак", – розповіла вона.

Заступниця міністра додала, що в передмісті Бахмута продовжуються бої, ворог намагається зайняти вигідні позиції, але йому це не вдається.

"На певних ділянках ворог в обороні. Несе великі втрати. По флангах на півночі і півдні від Бахмута в нас є незначне просування", – повідомила Маляр.

22 травня 2023 року у ЗСУ заявили, що в районі Бахмута Сили оборони просунулися ще на 200-400 метрів протягом доби.

Українські військові знищили російський вертоліт Мі-24, який намагався атакувати селище Нью-Йорк у Донецькій області.

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