В Бахмуте интенсивность боев снизилась. ВСУ немного продвинулись на флангах – Маляр

На Бахмутском направлении снизилась интенсивность боев, на флангах бойцы Сил обороны еще немного продвинулись. Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр.

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"В эти сутки активность наступательных действий врага на Бахмутском направлении несколько снизилась. Вместе с тем количество обстрелов стабильно высокое", – сообщила замглавы Минобороны.

Маляр уточнила, что в Бахмуте бои уменьшились, враг продолжает зачистку районов, взятых им под контроль.

"Наши войска контролируют юго-западную окраину города в районе Самолет", – рассказала она.

Замминистра добавила, что в пригороде Бахмута продолжаются бои, враг пытается занять выгодные позиции, но ему это не удается.

"На некоторых участках враг в обороне. Несет большие потери. По флангам на севере и юге от Бахмута у нас есть незначительное продвижение", – сообщила Маляр.

22 мая 2023 года в ВСУ заявили, что в районе Бахмута Силы обороны продвинулись еще на 200-400 метров в течение суток.

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