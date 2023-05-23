UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Бахмуте интенсивность боев снизилась. ВСУ немного продвинулись на флангах – Маляр

Цей матеріал також доступний українською
23.05.2023, 10:20
В Бахмуте интенсивность боев снизилась. ВСУ немного продвинулись на флангах – Маляр - Фото
Анна Маляр (Фото: t.me/annamaliar)

На Бахмутском направлении снизилась интенсивность боев, на флангах бойцы Сил обороны еще немного продвинулись. Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр.

"В эти сутки активность наступательных действий врага на Бахмутском направлении несколько снизилась. Вместе с тем количество обстрелов стабильно высокое", – сообщила замглавы Минобороны.

Маляр уточнила, что в Бахмуте бои уменьшились, враг продолжает зачистку районов, взятых им под контроль.

"Наши войска контролируют юго-западную окраину города в районе Самолет", – рассказала она.

Замминистра добавила, что в пригороде Бахмута продолжаются бои, враг пытается занять выгодные позиции, но ему это не удается.

"На некоторых участках враг в обороне. Несет большие потери. По флангам на севере и юге от Бахмута у нас есть незначительное продвижение", – сообщила Маляр.

  • 22 мая 2023 года в ВСУ заявили, что в районе Бахмута Силы обороны продвинулись еще на 200-400 метров в течение суток.
  • Украинские военные уничтожили российский вертолет Ми-24, пытавшийся атаковать поселок Нью-Йорк в Донецкой области.

Смотрите также: "Признаки жизни являются исключением". NYT показала разрушенный россиянами Бахмут – видео

Наталья Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнабахмутАнна Маляр
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 