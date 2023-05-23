В Бахмуте интенсивность боев снизилась. ВСУ немного продвинулись на флангах – Маляр
На Бахмутском направлении снизилась интенсивность боев, на флангах бойцы Сил обороны еще немного продвинулись. Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр.
"В эти сутки активность наступательных действий врага на Бахмутском направлении несколько снизилась. Вместе с тем количество обстрелов стабильно высокое", – сообщила замглавы Минобороны.
Маляр уточнила, что в Бахмуте бои уменьшились, враг продолжает зачистку районов, взятых им под контроль.
"Наши войска контролируют юго-западную окраину города в районе Самолет", – рассказала она.
Замминистра добавила, что в пригороде Бахмута продолжаются бои, враг пытается занять выгодные позиции, но ему это не удается.
"На некоторых участках враг в обороне. Несет большие потери. По флангам на севере и юге от Бахмута у нас есть незначительное продвижение", – сообщила Маляр.
- 22 мая 2023 года в ВСУ заявили, что в районе Бахмута Силы обороны продвинулись еще на 200-400 метров в течение суток.
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