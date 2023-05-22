Украинские военные уничтожили российский вертолет Ми-24, он пытался атаковать Нью-Йорк

Сегодня, 22 мая, украинские военные уничтожили российский вертолет Ми-24. Об этом сообщают Сухопутные войска в Telegram.

"Сегодня силами и средствами Королевской бригады был ликвидирован вражеский ударный вертолет Ми-24", – говорится в сообщении.

В бригаде рассказали, что "Крокодил" противника пытался осуществить огневое поражение поселка Нью-Йорк на Донетчине, когда точным выстрелом из ПЗРК "Игла" был остановлен стрелком-зенитчиком зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 24 ОМБр имени короля Данила.

Военные добавили, что после попадания вражеский вертолет упал на территории подконтрольной врагу вблизи временно оккупированной Горловки.

Вчера: 21 мая, украинские защитники сбили российский многоцелевой истребитель Су-35.

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