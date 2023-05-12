В Крыму самоуничтожился российский вертолет Ми-28 "Ночной охотник" с летчиками
12.05.2023, 17:56
Ми-28 (Фото: EPA)
Сегодня, 12 мая, на территории временно оккупированного Крыма разбился российский вертолет Ми-28 "Ночной охотник". Об этом сообщило Минобороны России.
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"Сегодня при выполнении планового учебно-тренировочного полета в Джанкойском районе Крыма потерпел катастрофу вертолет Ми-28", – сообщили оккупанты.
По информации командования оккупантов, полет Ми-28 выполнялся без боекомплекта, на земле разрушений нет.
"Оба летчика погибли. Предварительная причина – крушения отказ техники", – заявили в минобороны РФ.
СПРАВКА. Ми-28Н "Ночной охотник" – российский ударный вертолет, предназначенный для поиска и уничтожения в условиях активного огневого противодействия танков и другой бронированной техники, а также малоскоростных воздушных целей и живой силы противника.
- За сутки 11 мая ВСУ за сутки уничтожили 750 оккупантов, 15 артсистем и 27 единиц техники.
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