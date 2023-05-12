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В Крыму самоуничтожился российский вертолет Ми-28 "Ночной охотник" с летчиками

Цей матеріал також доступний українською
12.05.2023, 17:56
В Крыму самоуничтожился российский вертолет Ми-28
Ми-28 (Фото: EPA)

Сегодня, 12 мая, на территории временно оккупированного Крыма разбился российский вертолет Ми-28 "Ночной охотник". Об этом сообщило Минобороны России.

"Сегодня при выполнении планового учебно-тренировочного полета в Джанкойском районе Крыма потерпел катастрофу вертолет Ми-28", – сообщили оккупанты.

По информации командования оккупантов, полет Ми-28 выполнялся без боекомплекта, на земле разрушений нет.

"Оба летчика погибли. Предварительная причина – крушения отказ техники", – заявили в минобороны РФ.

СПРАВКА. Ми-28Н "Ночной охотник" – российский ударный вертолет, предназначенный для поиска и уничтожения в условиях активного огневого противодействия танков и другой бронированной техники, а также малоскоростных воздушных целей и живой силы противника.

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Наталья Медведева
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войнавертолетМи-28
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