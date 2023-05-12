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ВСУ за сутки уничтожили 750 оккупантов, 15 артсистем и 27 единиц техники – потери России

Цей матеріал також доступний українською
12.05.2023, 08:11
ВСУ за сутки уничтожили 750 оккупантов, 15 артсистем и 27 единиц техники – потери России - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Вооруженные Силы Украины уничтожили 750 российских оккупантов, 15 артиллерийских систем и 27 единиц техники за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Утром военные заявляли, что продолжаются ожесточенные бои за Бахмут и Марьинку, россияне снова атакуют трассу на Константиновку. ВСУ за сутки отразили 44 атаки врага на Донбассе.

Общие потери врага с начала большой войны составили:

— личного состава — 197 670 (+750),

— танков — 3745 (+5),

— боевых бронированных машин — 7295 (+8),

— артиллерийских систем — 3068 (+15),

— РСЗО — 559 (+2),

— средств ПВО — 312 (+2),

— самолетов — 308,

— вертолетов — 294,

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 2636 (+9),

— крылатых ракет — 970,

— кораблей/катеров — 18,

— автомобильной техники и автоцистерн — 5996 (+12),

— специальной техники — 393 (+2).

Фото: Генштаб ЗСУ
  • 2 мая 2023 года командир 93 бригады полковник Павел Палиса рассказал, что Силы обороны контролируют дороги на Бахмут.
  • Череватый высмеял россиян, подчеркнув, что те "скоро установят рекорд Гиннеса" по количеству сроков захвата Бахмута.
  • Пригожин говорит об уходе из Бахмута 10 мая. МО: Туда стягивают "вагнеровцев" с других направлений.

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Милана Головань
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