ВСУ за сутки уничтожили 750 оккупантов, 15 артсистем и 27 единиц техники – потери России

Вооруженные Силы Украины уничтожили 750 российских оккупантов, 15 артиллерийских систем и 27 единиц техники за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Утром военные заявляли, что продолжаются ожесточенные бои за Бахмут и Марьинку, россияне снова атакуют трассу на Константиновку. ВСУ за сутки отразили 44 атаки врага на Донбассе.

Общие потери врага с начала большой войны составили:

— личного состава — 197 670 (+750),

— танков — 3745 (+5),

— боевых бронированных машин — 7295 (+8),

— артиллерийских систем — 3068 (+15),

— РСЗО — 559 (+2),

— средств ПВО — 312 (+2),

— самолетов — 308,

— вертолетов — 294,

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 2636 (+9),

— крылатых ракет — 970,

— кораблей/катеров — 18,

— автомобильной техники и автоцистерн — 5996 (+12),

— специальной техники — 393 (+2).

2 мая 2023 года командир 93 бригады полковник Павел Палиса рассказал, что Силы обороны контролируют дороги на Бахмут.

Череватый высмеял россиян, подчеркнув, что те "скоро установят рекорд Гиннеса" по количеству сроков захвата Бахмута.

Пригожин говорит об уходе из Бахмута 10 мая. МО: Туда стягивают "вагнеровцев" с других направлений.

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