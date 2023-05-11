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"Превращен в металлолом". Под Бахмутом уничтожен российский "Панцирь-С1" – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
11.05.2023, 21:41
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Силы обороны уничтожили под Бахмутом российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Об этом сообщает 45-я отдельная артиллерийская бригада Вооруженных Сил Украины.

"Минус Панцирь С1. Бахмутское направление. Аэроразведка 45 ОАБр обнаружила "Панцирь С1", в сотрудничестве с ракетным подразделением и аэроразведкой 132 ОРБ комплекс превращен в металлолом", – говорится в сообщении.

Видео обнаружения и уничтожения "ЗРПК Панцирь-С1" сопровождается аудиодорожкой с российской рекламой этого вооружения.

  • На следующий день появилось видео, как россиянин передвигался по траншее, где его догнал украинский дрон-камикадзе, и оккупант взлетел вверх после удара снаряда.

Читайте также: Украинский дрон-камикадзе прилетел в "Тигр" российских оккупантов – видео

Наталья Медведева
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войнапотерибахмутпанцирь-с1
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