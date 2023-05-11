Силы обороны уничтожили под Бахмутом российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Об этом сообщает 45-я отдельная артиллерийская бригада Вооруженных Сил Украины.

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"Минус Панцирь С1. Бахмутское направление. Аэроразведка 45 ОАБр обнаружила "Панцирь С1", в сотрудничестве с ракетным подразделением и аэроразведкой 132 ОРБ комплекс превращен в металлолом", – говорится в сообщении.

Видео обнаружения и уничтожения "ЗРПК Панцирь-С1" сопровождается аудиодорожкой с российской рекламой этого вооружения.

1 мая 2023 года в Escadrone показали видео, как украинский беспилотник атаковал сразу шестерых оккупантов.

На следующий день появилось видео, как россиянин передвигался по траншее, где его догнал украинский дрон-камикадзе, и оккупант взлетел вверх после удара снаряда.

Россияне убегают от украинских дронов-камикадзе, но бесполезно: два видео успешной "охоты".

Украинский дрон-камикадзе уничтожил российский танк, который защищался "мангалом".

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