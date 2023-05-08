Поставщик дронов-камикадзе Силам обороны, волонтерская группа Escadrone показала видео уничтожения очередного российского танка с "дополнительной защитой".
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На записи с камеры украинского дрона-камикадзе зафиксировано, как он приближается к цели.
Скоро становится ясно, что цель, – российский танк, на который оккупанты наварили "мангал" в тщетной надежде защититься от украинского огня.
Дрон стремительно приближается к танку и взрывается.
- 1 мая в Escadrone показали видео, как украинский беспилотник атаковал сразу шестерых оккупантов.
- На следующий день появилось видео, как россиянин передвигался по траншее, где его догнал украинский дрон-камикадзе, и оккупант взлетел вверх после удара снаряда.
- 4 мая было видео, как россияне убегают от украинских дронов-камикадзе, но бесполезно.
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