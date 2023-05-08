Поставщик дронов-камикадзе Силам обороны, волонтерская группа Escadrone показала видео уничтожения очередного российского танка с "дополнительной защитой".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

На записи с камеры украинского дрона-камикадзе зафиксировано, как он приближается к цели.

Скоро становится ясно, что цель, – российский танк, на который оккупанты наварили "мангал" в тщетной надежде защититься от украинского огня.

Дрон стремительно приближается к танку и взрывается.

1 мая в Escadrone показали видео, как украинский беспилотник атаковал сразу шестерых оккупантов.

На следующий день появилось видео, как россиянин передвигался по траншее, где его догнал украинский дрон-камикадзе, и оккупант взлетел вверх после удара снаряда.

4 мая было видео, как россияне убегают от украинских дронов-камикадзе, но бесполезно.

Читайте также: В Бахмуте защитники "топорами" уничтожили российского пулеметчика в многоэтажке – видео

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.