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Украинский дрон-камикадзе "отправил в космос" бегущего по траншее россиянина – видео

Цей матеріал також доступний українською
02.05.2023, 23:46
Украинский дрон-камикадзе
Скриншот

Поставщик дронов-камикадзе Силам обороны, волонтерская группа Escadrone показала очередное видео уничтожения ударным беспилотником российского оккупанта.

На обнародованных кадрах россиянин передвигался по траншее, где его догнал украинский дрон-камикадзе, и оккупант взлетел вверх после удара снаряда. В Escadrone не уточнили, когда и на каком участке фронта было снято видео.

Читайте также: У Буданова создали "флотилию" дронов. Она уже показала уничтожение техники РФ

Оксана Житнюк
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