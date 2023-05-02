Украинский дрон-камикадзе "отправил в космос" бегущего по траншее россиянина – видео

Поставщик дронов-камикадзе Силам обороны, волонтерская группа Escadrone показала очередное видео уничтожения ударным беспилотником российского оккупанта.

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На обнародованных кадрах россиянин передвигался по траншее, где его догнал украинский дрон-камикадзе, и оккупант взлетел вверх после удара снаряда. В Escadrone не уточнили, когда и на каком участке фронта было снято видео.

Вчера в Escadrone показали видео, как украинский беспилотник атаковал сразу шестерых оккупантов.

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Оксана Житнюк

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