Украинский дрон-камикадзе "отправил в космос" бегущего по траншее россиянина – видео
02.05.2023, 23:46
Скриншот
Поставщик дронов-камикадзе Силам обороны, волонтерская группа Escadrone показала очередное видео уничтожения ударным беспилотником российского оккупанта.
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На обнародованных кадрах россиянин передвигался по траншее, где его догнал украинский дрон-камикадзе, и оккупант взлетел вверх после удара снаряда. В Escadrone не уточнили, когда и на каком участке фронта было снято видео.
- Вчера в Escadrone показали видео, как украинский беспилотник атаковал сразу шестерых оккупантов.
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