Главное управление разведки Минобороны создало собственную "флотилию" дронов-камикадзе, которая уже уничтожает технику россиян. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ГУР.

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Разведчики заявляют, что еще в январе 2023 года специальное подразделение ГУР "Крылья" анонсировало создание собственной "флотилии" FPV дронов-камикадзе.

Отмечается, что уже сегодня можно наблюдать за результатами работы пилотов.

На записи можно увидеть уничтожение бронемашины оккупантов, которая была спрятана в посадке на одном из направлений фронта.

"Уничтожаем захватчиков и освобождаем нашу землю", — сказано в сообщении.

Видео боя: операция "Т-образка". Танк Т-72 расстрелял позиции РФ, а затем задавил пехоту.

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Дмитро Гриниченко

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