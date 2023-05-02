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У Буданова создали "флотилию" дронов. Она уже показала уничтожение техники РФ — видео видео

Цей матеріал також доступний українською
02.05.2023, 08:18
Уничтожение техники россиян (Фото: скриншот с видео)
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Главное управление разведки Минобороны создало собственную "флотилию" дронов-камикадзе, которая уже уничтожает технику россиян. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ГУР.

Разведчики заявляют, что еще в январе 2023 года специальное подразделение ГУР "Крылья" анонсировало создание собственной "флотилии" FPV дронов-камикадзе.

Отмечается, что уже сегодня можно наблюдать за результатами работы пилотов. 

На записи можно увидеть уничтожение бронемашины оккупантов, которая была спрятана в посадке на одном из направлений фронта. 

"Уничтожаем захватчиков и освобождаем нашу землю", — сказано в сообщении. 

Видео боя: операция "Т-образка". Танк Т-72 расстрелял позиции РФ, а затем задавил пехоту.

Смотрите также: Танк РФ хотел сбежать от спецназа СБУ "Альфа". Его уничтожил дрон-камикадзе: видео удара

Дмитро Гриниченко
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