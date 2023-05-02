Главное управление разведки Минобороны создало собственную "флотилию" дронов-камикадзе, которая уже уничтожает технику россиян. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ГУР.
Разведчики заявляют, что еще в январе 2023 года специальное подразделение ГУР "Крылья" анонсировало создание собственной "флотилии" FPV дронов-камикадзе.
Отмечается, что уже сегодня можно наблюдать за результатами работы пилотов.
На записи можно увидеть уничтожение бронемашины оккупантов, которая была спрятана в посадке на одном из направлений фронта.
"Уничтожаем захватчиков и освобождаем нашу землю", — сказано в сообщении.
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