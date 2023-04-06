Танкисты батальона К2 54 отдельной механизированной бригады в упор расстреляли позиции россиян, а затем задавили пехоту врага боевой машиной. Соответствующее видео было опубликовано пресс-службой подразделения.

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Военные заявляют, что бой произошел на участке фронта Соледар-Северск — на позициях было около 30 оккупантов, их штурмовали два танка и боевая машина пехоты.

В ходе штурма танк Т-72 "Сокол" приблизился к окопам противника вплотную и расстрелял россиян почти в упор.

При интенсивном бою у экипажа закончились танковые снаряды, в результате чего было принято решение давить остатки пехоты врага танком.

На следующий день бойцы, которые заняли позиции, раскопали пленного захватчика, который был под землей около 20 часов — им оказался террорист группы Вагнера.

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Дмитро Гриниченко

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