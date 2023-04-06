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Операция "Т-образка". Танк Т-72 расстрелял позиции РФ, а затем задавил пехоту — видео боя видео

Цей матеріал також доступний українською
06.04.2023, 10:57
Танк ВСУ уничтожает россиян (Фото: скриншот с видео)
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Танкисты батальона К2 54 отдельной механизированной бригады в упор расстреляли позиции россиян, а затем задавили пехоту врага боевой машиной. Соответствующее видео было опубликовано пресс-службой подразделения.

Военные заявляют, что бой произошел на участке фронта Соледар-Северск — на позициях было около 30 оккупантов, их штурмовали два танка и боевая машина пехоты. 

В ходе штурма танк Т-72 "Сокол" приблизился к окопам противника вплотную и расстрелял россиян почти в упор.

При интенсивном бою у экипажа закончились танковые снаряды, в результате чего было принято решение давить остатки пехоты врага танком. 

На следующий день бойцы, которые заняли позиции, раскопали пленного захватчика, который был под землей около 20 часов — им оказался террорист группы Вагнера. 

Смотрите также: Танк РФ хотел сбежать от спецназа СБУ "Альфа". Его уничтожил дрон-камикадзе: видео удара

Дмитро Гриниченко
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группа вагнеравойнаДонбасстанкипотериСоледарСеверск
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