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В Бахмуте защитники "топорами" уничтожили российского пулеметчика в многоэтажке – видео

Цей матеріал також доступний українською
08.05.2023, 17:50
В Бахмуте защитники
Скриншот с видео

Силы спецопераций совместно с артиллеристами в Бахмуте уничтожили пулеметный расчет россиян, который вел огонь из многоэтажки. Об этом ССО сообщает в Facebook.

"Очередная слаженная работа операторов ССО с расчетом М777 (британско-американская 155-мм гаубица, народное название "три топора", – ред.). Продолжаем работать!" – отметили в ССО.

Смотрите также: ССО показали видео горящего Бахмута после атаки фосфорными боеприпасами

Вадим Ребрина
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бахмут ссо M777
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