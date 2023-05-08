В Бахмуте защитники "топорами" уничтожили российского пулеметчика в многоэтажке – видео

Силы спецопераций совместно с артиллеристами в Бахмуте уничтожили пулеметный расчет россиян, который вел огонь из многоэтажки. Об этом ССО сообщает в Facebook.

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"Очередная слаженная работа операторов ССО с расчетом М777 (британско-американская 155-мм гаубица, народное название "три топора", – ред.). Продолжаем работать!" – отметили в ССО.

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Вадим Ребрина

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