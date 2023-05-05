ССО показали видео пылающего Бахмута после атаки фосфорными боеприпасами
05.05.2023, 22:59
Фото - скриншот из видео
Силы спецопераций опубликовали снятое дроном видео кварталов Бахмута, которые горят, по всей видимости, после массированного применения фосфорных зажигательных боеприпасов.
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"Стоим! Войны ССО вместе с побратимами продолжают оборонять Бахмут!" – написано в комментарии к видео.
- В сегодняшней сводке Генштаб сообщил, что оккупанты атакуют Бахмут, дорогу на Часов Яр и Марьинку, за сутки Силы обороны отбили около 60 атак на Донбассе.
- ВСУ назвали количество россиян под Бахмутом: более 25 000, 154 пушки и 56 РСЗО.
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