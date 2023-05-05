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ВСУ: Штурмы Бахмута, дороги на Часов Яр и Марьинку. Атаки на Авдеевку захлебнулись — карта

Цей матеріал також доступний українською
05.05.2023, 07:09
ВСУ: Штурмы Бахмута, дороги на Часов Яр и Марьинку. Атаки на Авдеевку захлебнулись — карта - Фото
Бойцы ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты атакуют Бахмут, дорогу на Часов Яр и Марьинку, перестали штурмовать Авдеевку, Вооруженные Силы Украины отбили около 60 атак на Донбассе за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Военные заявляют, что в направлении Лимана враг пытался наступать в районе Белогоровки и юго-западной окраины Спорного.

Фронт в районе Кременной (Карта: Military Land)

Продолжаются бои в Бахмуте, также россияне безуспешно атаковали в направлении Богдановки и Марково (дорога на Часов Яр). 

Фронт в районе Бахмута (Карта: Military Land)

Авдеевку захватчики не штурмовали, украинские воины отбили многочисленные атаки в Марьинке, где противник хотел улучшить тактическое положение.

Фронт в районе Донецка (Карта: Military Land)

Украинская авиация нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава, уничтожено четыре дрона-камикадзе "Ланцет". Ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления, восемь районов сосредоточения пехоты, два склада боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы.

  • Командир 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" полковник Павел Палиса заявил, что Силы обороны контролируют дороги на Бахмут.
  • 1 мая 2023 года представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что РФ понесла 100 000 потерь за последние пять месяцев боев в районе Бахмута, из них было убито около 20 000 оккупантов.
  • ВСУ назвали количество россиян под Бахмутом: более 25 000, 154 пушки и 56 РСЗО.

Читайте также: ВСУ: Россия скоро установит рекорд Гиннесса по количеству сроков оккупации Бахмута. План сорван

Дмитро Гриниченко
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война Донбасс Марьинка бахмут генштаб Кременная
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