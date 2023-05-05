ВСУ: Штурмы Бахмута, дороги на Часов Яр и Марьинку. Атаки на Авдеевку захлебнулись — карта

Российские оккупанты атакуют Бахмут, дорогу на Часов Яр и Марьинку, перестали штурмовать Авдеевку, Вооруженные Силы Украины отбили около 60 атак на Донбассе за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Военные заявляют, что в направлении Лимана враг пытался наступать в районе Белогоровки и юго-западной окраины Спорного.

Продолжаются бои в Бахмуте, также россияне безуспешно атаковали в направлении Богдановки и Марково (дорога на Часов Яр).

Авдеевку захватчики не штурмовали, украинские воины отбили многочисленные атаки в Марьинке, где противник хотел улучшить тактическое положение.

Украинская авиация нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава, уничтожено четыре дрона-камикадзе "Ланцет". Ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления, восемь районов сосредоточения пехоты, два склада боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы.

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.