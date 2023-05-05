ВСУ: Штурмы Бахмута, дороги на Часов Яр и Марьинку. Атаки на Авдеевку захлебнулись — карта
Российские оккупанты атакуют Бахмут, дорогу на Часов Яр и Марьинку, перестали штурмовать Авдеевку, Вооруженные Силы Украины отбили около 60 атак на Донбассе за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Военные заявляют, что в направлении Лимана враг пытался наступать в районе Белогоровки и юго-западной окраины Спорного.
Продолжаются бои в Бахмуте, также россияне безуспешно атаковали в направлении Богдановки и Марково (дорога на Часов Яр).
Авдеевку захватчики не штурмовали, украинские воины отбили многочисленные атаки в Марьинке, где противник хотел улучшить тактическое положение.
Украинская авиация нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава, уничтожено четыре дрона-камикадзе "Ланцет". Ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления, восемь районов сосредоточения пехоты, два склада боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы.
- Командир 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" полковник Павел Палиса заявил, что Силы обороны контролируют дороги на Бахмут.
- 1 мая 2023 года представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что РФ понесла 100 000 потерь за последние пять месяцев боев в районе Бахмута, из них было убито около 20 000 оккупантов.
- ВСУ назвали количество россиян под Бахмутом: более 25 000, 154 пушки и 56 РСЗО.
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