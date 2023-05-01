Наступление России на Бахмут "провалилось", за полгода она потеряла убитыми 20 000 – США
01.05.2023, 21:24
Джон Кирби (Фото: EPA)
Спикер Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что наступление России на Бахмут "провалилось", а оккупанты понесли большие потери. Об этом он рассказал во время брифинга, сообщает Sky News.
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США считают, что Россия понесла 100 000 потерь за последние пять месяцев боев в районе Бахмута, из них было убито около 20 000 российских военных.
Как отметил Кирби, половина из убитых принадлежат к террористической организации Группа Вагнера.
Спикер сообщил, что такая оценка основывается на недавно рассекреченных данных американской разведки.
Он также отметил, что российское наступление на Бахмут "остановилось" и "провалилось".
- 24 апреля 2023 года Кирби сказал, что с улучшением погодных условий россияне предпримут попытки наступать на нескольких участках фронта.
- 1 мая в ВСУ назвали количество россиян под Бахмутом: более 25 000, 154 орудия и 56 РСЗО.
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