Одним из самых горячих направлений остается Соледарское, близлежащие поля которого "всеяны телами убитых оккупантов". Пограничники опубликовали репортаж, в котором рассказали о том, как уничтожают врага.

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По словам защитников, российские оккупанты пытаются продвинуться вперед на Соледарском направлении, штурмуя украинские позиции, однако украинская армия дает отпор.

Пограничники говорят, что террористы группы Вагнера на этом участке не знают, что делать и "хаотично бегают по полям".

"Бегают по полю как мыши и все. Они не знают, что им делать, мы им со всех позиций накладываем понемногу", – сообщил один из украинских воинов.

Боевая дистанция на Соледарском направлении между ВСУ и оккупантами – 350-400 метров, отмечают защитники.

Силы обороны уничтожают "вагнеровцев" из стрелкового оружия и РПГ.

Пограничники добавили, что оккупанты не помогают раненым, а оставляют их умирать на полях. Говорят, таких сотни.

"Три дня пролежал он, сзывая на помощь. Сначала кричал, потом ругался. Им было к нему подойти где-то 150 метров от посадки, но им просто безразлично, они не только не забирают их, но и перепрыгивают через них, переступают", – рассказали они.

25 января 2023 года спикер ВСУ Череватый объявил, что украинские силы отошли из Соледара на Бахмутском направлении, чтобы сохранить жизнь личного состава.

По словам Череватого, во время боев за Соледар российские оккупанты потеряли столько же людей, сколько в двух войнах против Чеченской республики Ичкерия.

1 мая командующий Сухопутными войсками Сырский заявил, что в Бахмуте Вооруженные Силы Украины контратаковали на некоторых участках.

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Мілана Головань

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