Битва за "Циклоп" под Соледаром. Минометчики и АГСники ВСУ зажали россиян в канаве – видео

Боевая группа К-2, входящая в состав 54-й отдельной механизированной бригады, показала видео битвы за позицию "Циклоп" на участке фронта Соледар-Северск.

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Бойцы отметили, что "Циклоп" – одна из самых отдаленных и наиболее сложных позиций 2-го батальона К-2.

"Противник пытался перебросить на эту позицию свое подкрепление, которое необходимо было уничтожить, чтобы не дать врагу закрепиться. Но из-за сложного рельефа местности ствольная артиллерия батальона не могла нанести эффективное огневое поражение. Поэтому подключились наши минометчики и АГСники, которым удалось зажать врага в узкой канаве на подступах к "Циклопу", – говорится в сообщении.

На видео показана ликвидация 10 оккупантов. Версия без блюра – здесь.

Когда было снято видео, в К-2 не уточнили. Участок фронта Северск-Соледар на карте:

25 января спикер ВСУ Череватый объявил, что украинские силы отошли из Соледара на Бахмутском направлении, чтобы сохранить жизни личного состава.

По словам Череватого, во время боев за Соледар российские оккупанты потеряли столько же людей, сколько в двух войнах против Чеченской республики Ичкерия.

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Оксана Житнюк

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