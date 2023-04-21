Битва за "Циклоп" под Соледаром. Минометчики и АГСники ВСУ зажали россиян в канаве – видео

Боевая группа К-2, входящая в состав 54-й отдельной механизированной бригады, показала видео битвы за позицию "Циклоп" на участке фронта Соледар-Северск.
Бойцы отметили, что "Циклоп" – одна из самых отдаленных и наиболее сложных позиций 2-го батальона К-2.
"Противник пытался перебросить на эту позицию свое подкрепление, которое необходимо было уничтожить, чтобы не дать врагу закрепиться. Но из-за сложного рельефа местности ствольная артиллерия батальона не могла нанести эффективное огневое поражение. Поэтому подключились наши минометчики и АГСники, которым удалось зажать врага в узкой канаве на подступах к "Циклопу", – говорится в сообщении.
На видео показана ликвидация 10 оккупантов. Версия без блюра – здесь.
Когда было снято видео, в К-2 не уточнили. Участок фронта Северск-Соледар на карте:
- 25 января спикер ВСУ Череватый объявил, что украинские силы отошли из Соледара на Бахмутском направлении, чтобы сохранить жизни личного состава.
- По словам Череватого, во время боев за Соледар российские оккупанты потеряли столько же людей, сколько в двух войнах против Чеченской республики Ичкерия.
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