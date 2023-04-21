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Битва за "Циклоп" под Соледаром. Минометчики и АГСники ВСУ зажали россиян в канаве – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
21.04.2023, 14:42
Видео: К-2
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Боевая группа К-2, входящая в состав 54-й отдельной механизированной бригады, показала видео битвы за позицию "Циклоп" на участке фронта Соледар-Северск.

Бойцы отметили, что "Циклоп" – одна из самых отдаленных и наиболее сложных позиций 2-го батальона К-2.

"Противник пытался перебросить на эту позицию свое подкрепление, которое необходимо было уничтожить, чтобы не дать врагу закрепиться. Но из-за сложного рельефа местности ствольная артиллерия батальона не могла нанести эффективное огневое поражение. Поэтому подключились наши минометчики и АГСники, которым удалось зажать врага в узкой канаве на подступах к "Циклопу", – говорится в сообщении.

На видео показана ликвидация 10 оккупантов. Версия без блюра – здесь.

Когда было снято видео, в К-2 не уточнили. Участок фронта Северск-Соледар на карте:

Битва за "Циклоп" под Соледаром. Минометчики и АГСники ВСУ зажали россиян в канаве – видео

  • 25 января спикер ВСУ Череватый объявил, что украинские силы отошли из Соледара на Бахмутском направлении, чтобы сохранить жизни личного состава.
  • По словам Череватого, во время боев за Соледар российские оккупанты потеряли столько же людей, сколько в двух войнах против Чеченской республики Ичкерия.

Смотрите также: Бойцы ВСУ устроили засаду для двух БМП россиян. Одна уничтожена, вторая сбежала с поля боя.

Оксана Житнюк
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54 бригадавойнаСоледарк-2циклоп
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