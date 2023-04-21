Бойцы 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка уничтожили российскую боевую машину пехоты. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба соединения.

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На записи можно увидеть две БМП россиян, которые передвигаются по дороге на одном из направлений фронта, однако натыкаются на засаду украинских воинов.

Одна машина была подбита бойцами 59 бригады.

Вторая БМП оккупантов в спешке покинула поле боя.

Точное направление фронта не называется.

"Российские военные еще до конца не поняли, что никогда не смогут передвигаться по украинской земле свободно и спокойно. То ли в чистом поле, то ли в закутках — карающая десница ВСУ найдет их везде", — сказано в сообщении.

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Дмитро Гриниченко

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