В Бахмуте довольно сложная ситуация, ВСУ на отдельных участках выбили россиян — Сырский
Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что в Бахмуте Вооруженные Силы Украины контратаковали на некоторых участках. Об этом он сообщил по итогам поездки на фронт.
По его словам, в районе Кременной ВСУ за последние дни отбили многочисленные штурмы, россияне не смогли взять позиции, понесли потери, взято 10 пленных.
В районе Бахмута продолжаются ожесточенные бои, противник постоянно атакует, пытаясь прорвать украинскую оборону на нескольких участках, но Силы обороны выстояли.
Он отметил, что для продвижения вперед РФ не считается ни с чем — несмотря на значительные потери в бой бросаются новые штурмовые группы террористов Вагнера, других наемников и десантников, но захватить город у них не выходит.
"Ситуация достаточно сложная. Вместе с тем, на отдельных участках города враг был контратакован нашими подразделениями и оставил некоторые позиции", — заявил Сырский.
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