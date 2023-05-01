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В Бахмуте довольно сложная ситуация, ВСУ на отдельных участках выбили россиян — Сырский

Цей матеріал також доступний українською
01.05.2023, 08:23
В Бахмуте довольно сложная ситуация, ВСУ на отдельных участках выбили россиян — Сырский - Фото
Александр Сырский (Фото: ВСУ)

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что в Бахмуте Вооруженные Силы Украины контратаковали на некоторых участках. Об этом он сообщил по итогам поездки на фронт.

Военачальник 30 апреля работал на нескольких передовых участках фронта и наградил воинов, которые отметились в боях за Бахмут. 

По его словам, в районе Кременной ВСУ за последние дни отбили многочисленные штурмы, россияне не смогли взять позиции, понесли потери, взято 10 пленных. 

В районе Бахмута продолжаются ожесточенные бои, противник постоянно атакует, пытаясь прорвать украинскую оборону на нескольких участках, но Силы обороны выстояли. 

Он отметил, что для продвижения вперед РФ не считается ни с чем — несмотря на значительные потери в бой бросаются новые штурмовые группы террористов Вагнера, других наемников и десантников, но захватить город у них не выходит. 

"Ситуация достаточно сложная. Вместе с тем, на отдельных участках города враг был контратакован нашими подразделениями и оставил некоторые позиции", — заявил Сырский.

Смотрите также: Командующий ССО с группами специального назначения приехал в Бахмут – видео

Дмитро Гриниченко
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