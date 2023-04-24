UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

С улучшением погоды Россия может попытаться наступать на нескольких участках – Белый дом

Цей матеріал також доступний українською
24.04.2023, 20:23
С улучшением погоды Россия может попытаться наступать на нескольких участках – Белый дом - Фото
Джон Кирби (Фото: EPA)

В Белом доме ожидают, что с улучшением погодных условий российские оккупанты предпримут попытки наступления на некоторых участках военных действий в Украине. Об этом заявил координатор стратегической коммуникации Совета по национальной безопасности США Джон Кирби в интервью Голосу Америки.

"Мы знаем, что весной, когда погода улучшится, а она уже начинает улучшаться, можем ожидать, что россияне захотят пойти в наступление на некоторых участках, и мы не знаем точно, где и как они это сделают, но мы хотим обеспечить, чтобы украинцы были способны лучше защищаться от этого. Если украинцы примут решение относительно собственных наступательных операций, они могли бы их провести", – сказал Кирби.

Он добавил, что США развивают мощности поставок военной помощи Украине.

Читайте также: Буданов: Наступление вернет достаточные объемы территории. Знаковое сражение уже близко

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война белый дом наступление джон кирби
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 