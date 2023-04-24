С улучшением погоды Россия может попытаться наступать на нескольких участках – Белый дом

В Белом доме ожидают, что с улучшением погодных условий российские оккупанты предпримут попытки наступления на некоторых участках военных действий в Украине. Об этом заявил координатор стратегической коммуникации Совета по национальной безопасности США Джон Кирби в интервью Голосу Америки.

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"Мы знаем, что весной, когда погода улучшится, а она уже начинает улучшаться, можем ожидать, что россияне захотят пойти в наступление на некоторых участках, и мы не знаем точно, где и как они это сделают, но мы хотим обеспечить, чтобы украинцы были способны лучше защищаться от этого. Если украинцы примут решение относительно собственных наступательных операций, они могли бы их провести", – сказал Кирби.

Он добавил, что США развивают мощности поставок военной помощи Украине.

Буданов считает, что Россия не готова к долгой войне на десятилетия, и чем быстрее она оставит Украину в покое, тем больше у нее будет шансов сохранить собственную целостность.

По прогнозам начальника ГУР, решающие бои будут в середине или конце весны.

Буданов прогнозирует "решающую битву" между Украиной и РФ этой весной.

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Наталія Медведєва

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