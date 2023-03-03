Буданов прогнозирует "решающую битву" между Украиной и РФ этой весной

К концу весны у России закончатся "военные инструменты" для достижения своих целей в Украине, а весной 2023 года будет решающая битва, которая станет последней в этой войне. Такой прогноз в интервью USA TODAY озвучил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

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Глава ГУР считает, что Украина и Россия сразятся весной в "решающей битве, и эта битва станет последней перед окончанием войны". Он не объяснил, чем обоснованы его прогнозы.

"Россия растратила огромное количество человеческих ресурсов, вооружений и материалов. Ее экономика и производство не в состоянии восполнить эти потери. Она изменила свою военную субординацию", – сказал Буданов.

Он также заявил, что война не закончится, пока Крым не будет освобожден от российских оккупантов.

Буданов считает, что Россия не готова к долгой войне на десятилетия, и чем быстрее она оставит Украину в покое, тем больше у нее будет шансов сохранить собственную целостность.

По прогнозам начальника ГУР, в ближайшие три месяца активные боевые действия будут происходить на фронтах востока и юга, а решающие бои будут в середине или конце весны.

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Оксана Житнюк

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