Буданов о будущем России: Их ждут очень тяжелые времена. Не вопрос десятилетий, быстрее

Россию после окончания войны против Украины ждут очень тяжелые времена, ее политико-территориальная конфигурация может измениться. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью изданию Le Monde.

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По его словам, после окончания войны встанет вопрос о будущем региона от Восточной Европы до азиатской части РФ в контексте архитектуры политики и безопасности.

"Потенциально это может изменить политико-территориальную конфигурацию РФ. И это не вопрос десятилетий, это может произойти быстро. Миру не нужна РФ в том виде, как она сегодня, грозящая всему миру", — сказал Буданов.

Глава ГУР подчеркнул, что России нечего предложить миру, кроме ядерной угрозы.

"Эта угроза никому не нужна. России придется меняться", — резюмировал разведчик.

Ранее он сказал, что Россия хочет закончить войну против Украины как можно скорее.

Буданов назвал три главных поражения и три победы Украины в войне против России.

Также он заявил, что решающие бои в войне РФ против Украины будут в середине-конце весны.

Разведчик заявил, что оборона Бахмута сдерживает россиян и наносит им катастрофические потери.

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Дмитро Гриниченко

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