UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Буданов о будущем России: Их ждут очень тяжелые времена. Не вопрос десятилетий, быстрее

Цей матеріал також доступний українською
23.02.2023, 11:38
Буданов о будущем России: Их ждут очень тяжелые времена. Не вопрос десятилетий, быстрее - Фото
Кирилл Буданов (Фото: скриншот с видео)

Россию после окончания войны против Украины ждут очень тяжелые времена, ее политико-территориальная конфигурация может измениться. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью изданию Le Monde.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, после окончания войны встанет вопрос о будущем региона от Восточной Европы до азиатской части РФ в контексте архитектуры политики и безопасности. 

"Потенциально это может изменить политико-территориальную конфигурацию РФ. И это не вопрос десятилетий, это может произойти быстро. Миру не нужна РФ в том виде, как она сегодня, грозящая всему миру", — сказал Буданов.

Глава ГУР подчеркнул, что России нечего предложить миру, кроме ядерной угрозы. 

"Эта угроза никому не нужна. России придется меняться", — резюмировал разведчик.

Ранее он сказал, что Россия хочет закончить войну против Украины как можно скорее.

Читайте также: Буданов: Я готов помочь Шойгу и Пригожину уничтожить друг друга. Это приблизит нашу победу

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия война ядерное оружие разведка Кирилл Буданов
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 