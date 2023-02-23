Буданов: Я готов помочь Шойгу и Пригожину уничтожить друг друга. Это приблизит нашу победу

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что конфликт между главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу и формальным собственником террористической группы Вагнера Евгением Пригожиным играет на руку Украине. Об этом он сообщил в интервью Украинской правде.

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По его словам, конфликт Шойгу и Пригожина точно играет в плюс Украине в любом случае.

"Чем больше будет ссор и серьезных конфликтов внутри их системы, тем быстрее придет наша победа", — сказал Буданов.

Он отметил, что готов помочь Пригожину и Шойгу одновременно, чтобы они уничтожили друг друга.

Также разведчик заявил, что снятие генерала Сергея Суровикина с должности командующего войной против Украины стало результатом интриг начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова, который начал рисовать картину, где именно Суровикин виновен во всех неудачах оккупантов.

"Они нарисовали картину, что исключительно из-за Суровикина был потерян Херсон. Только из-за Суровикина — страшные потери РФ. Исключительно из-за него возникли проблемы наркомании и алкоголизма в армии", — подчеркнул глава ГУР.

Буданов считает, что единственное, что Суровикину предъявили правильно — это ненормальная трата запасов ракет и доведение их почти до нуля. Таким образом, Герасимов вернул себе позиции в российском командовании.

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Дмитро Гриниченко

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