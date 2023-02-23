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Россия хочет закончить войну как можно быстрее. У московитов есть умные люди — Буданов

Цей матеріал також доступний українською
23.02.2023, 07:31
Россия хочет закончить войну как можно быстрее. У московитов есть умные люди — Буданов - Фото
Кирилл Буданов (Фото: LIGA.net)

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Россия хочет закончить войну против Украины как можно скорее. Об этом он сказал в интервью Украинской правде.

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По его словам, россияне пытаются быстро закончить войну, насколько это возможно. Он отметил, что военный блок в Москве все еще пытается доказать, что они смогут полностью захватить Донбасс и тогда можно остановиться. 

Буданов заявил, что в Кремле есть определенное количество людей, которые считают, что затягивание войны идет на руку России, однако есть и те, кто убежден, что время на стороне Украины. 

"Проблема в том, что на самом деле, хотя я ненавижу этих всех москалей, но там тоже есть неглупые ребята. И они ясно понимают, что времени нет ни у кого", — сказал разведчик.

Глава ГУР подчеркнул, что чем дольше война будет продолжаться, тем больше и быстрее наступит полное разрушение российской армии и экономики. 

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Дмитро Гриниченко
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Россия война разведка Кирилл Буданов
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