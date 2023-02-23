Россия хочет закончить войну как можно быстрее. У московитов есть умные люди — Буданов

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Россия хочет закончить войну против Украины как можно скорее. Об этом он сказал в интервью Украинской правде.

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По его словам, россияне пытаются быстро закончить войну, насколько это возможно. Он отметил, что военный блок в Москве все еще пытается доказать, что они смогут полностью захватить Донбасс и тогда можно остановиться.

Буданов заявил, что в Кремле есть определенное количество людей, которые считают, что затягивание войны идет на руку России, однако есть и те, кто убежден, что время на стороне Украины.

"Проблема в том, что на самом деле, хотя я ненавижу этих всех москалей, но там тоже есть неглупые ребята. И они ясно понимают, что времени нет ни у кого", — сказал разведчик.

Глава ГУР подчеркнул, что чем дольше война будет продолжаться, тем больше и быстрее наступит полное разрушение российской армии и экономики.

Буданов назвал три главных поражения и три победы Украины в войне против России.

Также он заявил, что решающие бои в войне РФ против Украины будут в середине-конце весны.

Разведчик заявил, что оборона Бахмута сдерживает россиян и наносит им катастрофические потери.

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Дмитро Гриниченко

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