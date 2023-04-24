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Буданов: Наступление вернет достаточные объемы территории. Знаковое сражение уже близко

Цей матеріал також доступний українською
24.04.2023, 07:59
Буданов: Наступление вернет достаточные объемы территории. Знаковое сражение уже близко - Фото
Кирилл Буданов (Фото: LIGA.net)

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что будущее наступление Украины вернет "достаточные объемы" территорий. Об этом он сообщил в интервью РБК-Украина.

По его словам, Украина подходит к знаковому сражению в своей новейшей истории, а свои предыдущие прогнозы насчет войны он не менял. Он отметил, что все понимают, что наступление Вооруженных Сил Украины приближается. 

Он говорит, что украинское руководство хотело бы увеличить и ускорить военные поставки, однако замедления помощи, скорее всего, не произойдет. 

Буданов заявил, что ажиотаж в медиа вокруг наступления немного мешает и усложняет процессы, однако это имеет и обратный эффект, так как затрагивает не только украинское общество, но и россиян. 

"Как накручивают наше общество – вот скоро пойдем в атаку, всех освободим, уничтожим врагов и так далее, так же это влияет и на противника. Их масса тоже все это смотрит. Вы же посмотрите, что у них в этих дурацких пабликах делается — у них страх, они боятся", — сказал начальник ГУР. 

Разведчик подчеркнул, что начало и результат украинского наступления будут видны "через определенный промежуток времени". 

"Я думаю, что достаточные объемы территории будут возвращены силовым путем во время этой операции. На каких направлениях, что именно и как — от этого я воздержусь", — резюмировал он. 

Читайте также: Буданов о будущем России: Их ждут очень тяжелые времена. Не вопрос десятилетий, быстрее

Дмитро Гриниченко
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война разведка наступление военная помощь Кирилл Буданов
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