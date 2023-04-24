Буданов: Наступление вернет достаточные объемы территории. Знаковое сражение уже близко
Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что будущее наступление Украины вернет "достаточные объемы" территорий. Об этом он сообщил в интервью РБК-Украина.
Он говорит, что украинское руководство хотело бы увеличить и ускорить военные поставки, однако замедления помощи, скорее всего, не произойдет.
Буданов заявил, что ажиотаж в медиа вокруг наступления немного мешает и усложняет процессы, однако это имеет и обратный эффект, так как затрагивает не только украинское общество, но и россиян.
"Как накручивают наше общество – вот скоро пойдем в атаку, всех освободим, уничтожим врагов и так далее, так же это влияет и на противника. Их масса тоже все это смотрит. Вы же посмотрите, что у них в этих дурацких пабликах делается — у них страх, они боятся", — сказал начальник ГУР.
Разведчик подчеркнул, что начало и результат украинского наступления будут видны "через определенный промежуток времени".
"Я думаю, что достаточные объемы территории будут возвращены силовым путем во время этой операции. На каких направлениях, что именно и как — от этого я воздержусь", — резюмировал он.
- Буданов считает, что Россия не готова к долгой войне на десятилетия, и чем быстрее она оставит Украину в покое, тем больше у нее будет шансов сохранить собственную целостность.
- По прогнозам начальника ГУР, решающие бои будут в середине или конце весны.
- Буданов прогнозирует "решающую битву" между Украиной и РФ этой весной.
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