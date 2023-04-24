Буданов: Наступление вернет достаточные объемы территории. Знаковое сражение уже близко

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что будущее наступление Украины вернет "достаточные объемы" территорий. Об этом он сообщил в интервью РБК-Украина.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, Украина подходит к знаковому сражению в своей новейшей истории, а свои предыдущие прогнозы насчет войны он не менял. Он отметил, что все понимают, что наступление Вооруженных Сил Украины приближается.

Он говорит, что украинское руководство хотело бы увеличить и ускорить военные поставки, однако замедления помощи, скорее всего, не произойдет.

Буданов заявил, что ажиотаж в медиа вокруг наступления немного мешает и усложняет процессы, однако это имеет и обратный эффект, так как затрагивает не только украинское общество, но и россиян.

"Как накручивают наше общество – вот скоро пойдем в атаку, всех освободим, уничтожим врагов и так далее, так же это влияет и на противника. Их масса тоже все это смотрит. Вы же посмотрите, что у них в этих дурацких пабликах делается — у них страх, они боятся", — сказал начальник ГУР.

Разведчик подчеркнул, что начало и результат украинского наступления будут видны "через определенный промежуток времени".

"Я думаю, что достаточные объемы территории будут возвращены силовым путем во время этой операции. На каких направлениях, что именно и как — от этого я воздержусь", — резюмировал он.

Буданов считает, что Россия не готова к долгой войне на десятилетия, и чем быстрее она оставит Украину в покое, тем больше у нее будет шансов сохранить собственную целостность.

По прогнозам начальника ГУР, решающие бои будут в середине или конце весны.

Буданов прогнозирует "решающую битву" между Украиной и РФ этой весной.

Читайте также: Буданов о будущем России: Их ждут очень тяжелые времена. Не вопрос десятилетий, быстрее

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.