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Россияне убегают от украинских дронов-камикадзе, но бесполезно: два видео успешной "охоты" видео

Цей матеріал також доступний українською
04.05.2023, 19:34
Видео: Escadrone
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Поставщик дронов-камикадзе Силам обороны, волонтерская группа Escadrone показала видео очередных успешных ударов по россиянам.

На первом видео российский оккупант долго убегал от FPV-дрона, но безуспешно – тот догнал и ликвидировал его.

На втором видео дрон-камикадзе уничтожил в траншее сразу трех оккупантов. В конце видео можно увидеть тела обезвреженных захватчиков.

  • 1 мая в Escadrone показали видео, как украинский беспилотник атаковал сразу шестерых оккупантов.
  • На следующий день появилось видео, как россиянин передвигался по траншее, где его догнал украинский дрон-камикадзе, и оккупант взлетел вверх после удара снаряда.

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Оксана Житнюк
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