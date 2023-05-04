Поставщик дронов-камикадзе Силам обороны, волонтерская группа Escadrone показала видео очередных успешных ударов по россиянам.

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На первом видео российский оккупант долго убегал от FPV-дрона, но безуспешно – тот догнал и ликвидировал его.

На втором видео дрон-камикадзе уничтожил в траншее сразу трех оккупантов. В конце видео можно увидеть тела обезвреженных захватчиков.

1 мая в Escadrone показали видео, как украинский беспилотник атаковал сразу шестерых оккупантов.

На следующий день появилось видео, как россиянин передвигался по траншее, где его догнал украинский дрон-камикадзе, и оккупант взлетел вверх после удара снаряда.

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Оксана Житнюк

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