Поставщик дронов-камикадзе Силам обороны, волонтерская группа Escadrone показала видео очередных успешных ударов по россиянам.
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На первом видео российский оккупант долго убегал от FPV-дрона, но безуспешно – тот догнал и ликвидировал его.
На втором видео дрон-камикадзе уничтожил в траншее сразу трех оккупантов. В конце видео можно увидеть тела обезвреженных захватчиков.
- 1 мая в Escadrone показали видео, как украинский беспилотник атаковал сразу шестерых оккупантов.
- На следующий день появилось видео, как россиянин передвигался по траншее, где его догнал украинский дрон-камикадзе, и оккупант взлетел вверх после удара снаряда.
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