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Штурм онлайн. Видео тяжелого боя под Бахмутом: уничтожены позиции ВДВшников и вагнеровцев видео

Цей матеріал також доступний українською
03.05.2023, 20:35
Видео: 3 ОШБр
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Третья отдельная штурмовая бригада обнародовала документальный фильм о боевой операции своих бойцов на Бахмутском направлении, во время которой были уничтожены позиции российских десантников и наемников российской террористической организации Группа Вагнера. Осторожно, в видео есть ненормативная лексика.

На видео показана работа бойцов 1-го и 2-го штурмовых батальонов 3-й ОШБр при поддержке артиллерийского дивизиона, танкового взвода, бригадных и батальонных медиков, которую в онлайн-режиме контролируют командиры из штаба.

На первых видеокадрах – инструктаж штурмовиков перед рейдом, выдвижение на место выполнения задания, комментарии бойцов непосредственно перед началом штурма.

В фильме показано тяжелое окопное сражение и работу штурмовой группы, эксклюзивные кадры из штаба, отработку по вражеским целям танкистами бригады, а также спасение и эвакуацию раненых украинских бойцов по затопленным траншеям.

Смотрите также: Бахмут. Третья штурмовая бригада успешно атаковала позиции ЧВК Вагнера – видео боя от первого лица

Операция заключалась в том, чтобы выдвинуться на позиции россиян и нанести огневое поражение без закрепления на них. Штурмовики ожидали серьезного сопротивления со стороны российских десантников и вагнеровцев.

Однако, как отмечают в 3-й ОШБр, россияне спрятались в своих блиндажах и были уничтожены гранатами. Штурмовики выполнили задание менее чем через 30 минут, захватив трофеи: оружие и средства связи россиян.

  • 1 мая 2023 года представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, РФ понесла 100 000 потерь за последние пять месяцев боев в районе Бахмута, из них было убито около 20 000 оккупантов. В Минобороны такую оценку российских потерь назвали "более-менее адекватной", но недостаточно точной.
  • ВСУ назвали количество россиян под Бахмутом: более 25 000, 154 пушки и 56 РСЗО.

Читайте также: ВСУ: В Бахмуте продолжаются тяжелые позиционные бои. Сомнительно, что РФ сможет захватить его до 9 мая

Оксана Житнюк
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войнабахмутАзовштурм3 ОШБр
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