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ВСУ: В Бахмуте тяжелые позиционные бои. Сомнительно, что РФ сможет захватить его к 9 мая

Цей матеріал також доступний українською
03.05.2023, 17:19
ВСУ: В Бахмуте тяжелые позиционные бои. Сомнительно, что РФ сможет захватить его к 9 мая - Фото
Бахмут (Фото: 93 ОМБр "Холодный Яр"/Facebook)

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый сомневается, что российские оккупанты смогут захватить Бахмут к 9 мая. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

По его словам, в Бахмуте наиболее сложная ситуация на всем фронте — за сутки там было 399 обстрелов и 11 боевых столкновений, враг потерял 105 человек убитыми и 104 ранеными.
Также Силы обороны уничтожили зенитно-ракетный комплекс "Бук", три гаубицы, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и два полевых склада с боеприпасами. 
"Они чемпионы мира по установке дедлайнов по захвату Бахмута, там тяжелые позиционные бои, но я очень сомневаюсь, что к 9 мая у них получится что-либо. Я верю в Силы обороны", — сказал Череватый.
Насчет заявлений главаря террористической группы Вагнера Евгения Пригожина о том, что в Бахмуте якобы был убит командующий силами территориальной обороны Игорь Танцюра, он сказал, что украинский военачальник чувствует себя хорошо и выполняет служебные обязанности. 

Бои в Бахмуте (Карта: Military Land)
  • Командир 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" полковник Павел Палиса заявил, что Силы обороны контролируют дороги на Бахмут.
  • 1 мая 2023 года представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что РФ понесла 100 000 потерь за последние пять месяцев боев в районе Бахмута, из них было убито около 20 000 оккупантов.
  • ВСУ назвали количество россиян под Бахмутом: более 25 000, 154 орудия и 56 РСЗО.

Читайте также: ВСУ: Россия скоро установит рекорд Гиннесса по количеству сроков оккупации Бахмута. План сорван

Дмитро Гриниченко
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