ВСУ: В Бахмуте тяжелые позиционные бои. Сомнительно, что РФ сможет захватить его к 9 мая

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый сомневается, что российские оккупанты смогут захватить Бахмут к 9 мая. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

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По его словам, в Бахмуте наиболее сложная ситуация на всем фронте — за сутки там было 399 обстрелов и 11 боевых столкновений, враг потерял 105 человек убитыми и 104 ранеными.

Также Силы обороны уничтожили зенитно-ракетный комплекс "Бук", три гаубицы, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и два полевых склада с боеприпасами.

"Они чемпионы мира по установке дедлайнов по захвату Бахмута, там тяжелые позиционные бои, но я очень сомневаюсь, что к 9 мая у них получится что-либо. Я верю в Силы обороны", — сказал Череватый.

Насчет заявлений главаря террористической группы Вагнера Евгения Пригожина о том, что в Бахмуте якобы был убит командующий силами территориальной обороны Игорь Танцюра, он сказал, что украинский военачальник чувствует себя хорошо и выполняет служебные обязанности.





Дмитро Гриниченко

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