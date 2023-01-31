Бойцы третьей отдельной штурмовой бригады атаковали позиции террористов ЧВК Вагнера в районе Бахмута. Видео боя от первого лица опубликовали на канале подразделения.

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Бойцы второго батальона третьей ОШБр осуществили штурм позиций вагнеровцев в Бахмуте.

Результатом успешной боевой операции стало уничтожение оккупантов и захват трофеев на позициях противника.

На видео можно заметить интенсивный стрелковый бой на минимальной дистанции и эмоции украинских воинов во время выполнения задачи.

Внимание! На записи присутствует ненормативная лексика и сцены насилия.

26 января сообщалось, что во время боев за Соледар на Бахмутском направлении российские оккупанты потеряли столько же людей, сколько в двух войнах против Чеченской Республики Ичкерия.

По словам президента Владимира Зеленского, при штурме Бахмута в Донецкой области российские оккупанты теряют тысячи людей и не считают погибших при атаках.

Артиллерия ВСУ прямым ударом уничтожила танк российских оккупантов, который обстреливал Бахмут — видео.

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Дмитро Гриниченко

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