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Бахмут. Третья штурмовая бригада атаковала позиции ЧВК Вагнера — видео боя от первого лица видео

Цей матеріал також доступний українською
31.01.2023, 20:29
Штурм позиций в Бахмуте (Фото: скриншот с видео)
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Бойцы третьей отдельной штурмовой бригады атаковали позиции террористов ЧВК Вагнера в районе Бахмута. Видео боя от первого лица опубликовали на канале подразделения.

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Бойцы второго батальона третьей ОШБр осуществили штурм позиций вагнеровцев в Бахмуте.

Результатом успешной боевой операции стало уничтожение оккупантов и захват трофеев на позициях противника. 

На видео можно заметить интенсивный стрелковый бой на минимальной дистанции и эмоции украинских воинов во время выполнения задачи. 

Внимание! На записи присутствует ненормативная лексика и сцены насилия. 

Фронт в районе Бахмута (Карта: deepstatemap.live)

Читайте также: Оккупанты не могут перерезать трассу обеспечения украинских военных в Бахмуте – спикер ВСУ 

Дмитро Гриниченко
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война Донбасс чвк вагнера бахмут 3-я ОШБр
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