Оккупанты не могут перерезать трассу обеспечения украинских военных в Бахмуте – спикер ВСУ

Российские оккупанты не смогли перерезать трассу, по которой осуществляется обеспечение украинских военных в Бахмуте. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона.

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Он подчеркнул, что Бахмут остается одним из главных направлений удара противника: за минувшие сутки оккупанты нанесли по украинским позициям 197 ударов реактивной артиллерией, произошло 42 боевых столкновения, 277 россиян уничтожено, 259 ранено.

Боевые действия происходили возле Спорного, Парасковеевки, Бахмута, Клещеевки.

Череватый подчеркнул, что оккупанты не смогли перерезать трассу, по которой в Бахмут доставляется обеспечение для украинских подразделений

29 января ISW сообщил, что истощенную ЧВК Вагнера под Бахмутом заменили на части регулярной российской армии.

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Наталія Медведєва

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