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Оккупанты не могут перерезать трассу обеспечения украинских военных в Бахмуте – спикер ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
31.01.2023, 15:53
Оккупанты не могут перерезать трассу обеспечения украинских военных в Бахмуте – спикер ВСУ - Фото
Бахмут (Фото: EPA)

Российские оккупанты не смогли перерезать трассу, по которой осуществляется обеспечение украинских военных в Бахмуте. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона.

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Он подчеркнул, что Бахмут остается одним из главных направлений удара противника: за минувшие сутки оккупанты нанесли по украинским позициям 197 ударов реактивной артиллерией, произошло 42 боевых столкновения, 277 россиян уничтожено, 259 ранено. 

Боевые действия происходили возле Спорного, Парасковеевки, Бахмута, Клещеевки.

Череватый подчеркнул, что оккупанты не смогли перерезать трассу, по которой в Бахмут доставляется обеспечение для украинских подразделений

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Наталія Медведєва
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война бахмут Сергей Череватый
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