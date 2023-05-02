Маляр оценку США по потерям РФ назвала "более-менее адекватной, но не совсем точной"

В настоящее время трудно подсчитать точные потери России на Бахмутском направлении из-за активности боевых действий. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона, комментируя информацию Белого дома о 100 000 погибших оккупантов в течение последних пяти месяцев.

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По ее словам, цифры "звучат разные", но если говорить о вражеских потерях, то Генеральный штаб ВСУ каждый день эти данные называет, и они больше, чем у США.

Маляр отметила, что важно также понять, каким образом американцы осуществляют подсчет и что в эту цифру включают: только погибших или раненых. Ведь для войск потеря – это и раненые, и погибшие.

"Поэтому нужно понимать, что подразумевается в этих цифрах от Белого дома. В условиях активного боя трудно считать с математической точностью. Люди, которые эти цифры должны передавать для подсчета, заняты другим во время боя. Поэтому подсчет потом уже происходит", – подчеркнула чиновник.

Как объяснила заместитель главы Минобороны, "все зависит от того, где находятся тела, можно ли их увидеть и идентифицировать, в какую категорию они потом попадут: безвести пропавших или погибших, и, если уничтожается техника, в которой мог быть личный состав, например танк, то подсчитывают, что условно там находилось столько человек".

"Цифры более-менее адекватные, но не совсем точные. Потому что это невозможно в условиях активной фазы войны", – добавила Маляр.

1 мая 2023 года представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что РФ понесла 100 000 потерь за последние пять месяцев боев в районе Бахмута, из них было убито около 20 000 оккупантов.

2 мая Генеральный штаб ВСУ обнародовал данные о том, что с начала полномасштабного вторжения украинские защитники уничтожили 191 420 россиян, из которых 460 в течение последних суток.

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Олег Васьків

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