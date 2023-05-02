Маляр о боях в Бахмуте: Враг делает акцент на том, чтобы захватить многоэтажные дома

В Бахмуте российские оккупанты делают в основном акцент на том, чтобы захватить многоэтажные дома. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.

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По ее словам, на всей восточной линии фронта РФ концентрирует основные усилия в Бахмуте и Марьинке, пытаясь захватить именно эти населенные пункты.

Маляр подчеркнула, что соответственно и Силы обороны должны также концентрировать там все силы для того, чтобы остановить захватчиков.

Чиновница отметила, что по состоянию на сегодня россияне "делают в основном акцент на том, чтобы захватить многоэтажные дома и сооружения", фактически пытаясь "вытеснять" украинские силы, потому что по-другому там воевать не могут и проигрывают в уличных боях, поэтому используют "другую тактику, которую проверяли в Сирии".

"Мы же не только там ведем оборону, там есть и наши активные штурмы. Помимо артиллерии, ВСУ также предпринимают активные действия. Есть позиции, которые теряются, есть позиции, на которых вытесняем врага. Постоянная динамика и движение происходят. Говорить о результатах пока рано. Продолжаются горячие бои, и наши Вооруженные силы контролируют город", – добавила заместитель главы Минобороны.

1 мая 2023 года в ВСУ назвали количество россиян под Бахмутом: более 25 000, 154 орудия и 56 РСЗО.

Командир 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" полковник Павел Палиса заявил, что Силы обороны контролируют дороги на Бахмут.

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Олег Васьків

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