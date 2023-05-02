Генштаб ВСУ назвал потери оккупантов за сутки: 460 россиян и 15 крылатых ракет
Вооруженные Силы Украины ликвидировали 460 российских оккупантов и сбили 15 крылатых ракет за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Утром военные заявляли, что оккупанты штурмуют Бахмут, подход к Константиновке, Авдеевке и Марьинке. ВСУ отразили 41 атаку врага на Донбассе за сутки.
Общие потери противника во время большой войны составили:
— личного состава — 191 420 (+460),
— танков — 3701 (+1),
— боевых бронированных машин — 7193 (+1),
— артиллерийских систем — 2930 (+9),
— РСЗО — 544,
— средств ПВО — 298 (+3),
— самолетов — 308,
— вертолетов — 294,
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 2477 (+1),
— крылатых ракет — 947 (+15),
— кораблей/катеров — 18,
— автомобильной техники и автоцистерн — 5851 (+6),
— специальной техники — 360 (+1).
27 апреля 2023 года в Пентагоне заявили: несмотря на большие потери в Украине, Россия остается опасной.
- 25 апреля 2023 года командующий Сухопутными войсками Сырский заявил, что оккупация Бахмута дала бы россиянам возможность наступать на Северск и Краматорск.
- 1 мая спикер Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Россия понесла 100 000 потерь за последние пять месяцев боев в районе Бахмута, из них было убито около 20 000 российских военных.
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