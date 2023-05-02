UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Генштаб: РФ штурмует Бахмут и подход к Константиновке. Бои за Авдеевку и Марьинку — карта

Цей матеріал також доступний українською
02.05.2023, 06:47
Генштаб: РФ штурмует Бахмут и подход к Константиновке. Бои за Авдеевку и Марьинку — карта - Фото
БМП ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты штурмуют Бахмут, подход к Константиновке, Авдеевку и Марьинку, Вооруженные Силы Украины отбили 41 атаку на Донбассе за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Военные заявляют, что в направлении Лимана враг пытался улучшить тактическое положение и наступал в районах Новоселовского и Белогоровки, успеха не имел. 

Фронт в районе Кременной (Карта: Military Land)

Продолжаются бои за Бахмут, за сутки россияне безуспешно атаковали в направлении Предтечино (окрестности Константиновки). 

Фронт в районе Бахмута (Карта: Military Land)

Вблизи Донецка противник штурмовал районы Северного, Первомайского, но был отбит. Также продолжаются бои за Марьинку. 

Фронт в районе Донецка (Карта: Military Land)

Украинская авиация уничтожила три зенитно-ракетных комплекса и нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, сбит разведывательный беспилотник "Орлан-10".

Ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, шесть районов сосредоточения вооружений и техники, два склада боеприпасов и склад горюче-смазочных материалов. 

Ранее генерал Сырский заявил, что в Бахмуте Вооруженные Силы Украины контратаковали на некоторых участках.

Смотрите также: Командующий ССО с группами специального назначения приехал в Бахмут – видео

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война авдеевка Марьинка бахмут генштаб константиновка
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 