Генштаб: РФ штурмует Бахмут и подход к Константиновке. Бои за Авдеевку и Марьинку — карта

Российские оккупанты штурмуют Бахмут, подход к Константиновке, Авдеевку и Марьинку, Вооруженные Силы Украины отбили 41 атаку на Донбассе за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Военные заявляют, что в направлении Лимана враг пытался улучшить тактическое положение и наступал в районах Новоселовского и Белогоровки, успеха не имел.

Продолжаются бои за Бахмут, за сутки россияне безуспешно атаковали в направлении Предтечино (окрестности Константиновки).

Вблизи Донецка противник штурмовал районы Северного, Первомайского, но был отбит. Также продолжаются бои за Марьинку.

Украинская авиация уничтожила три зенитно-ракетных комплекса и нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, сбит разведывательный беспилотник "Орлан-10".

Ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, шесть районов сосредоточения вооружений и техники, два склада боеприпасов и склад горюче-смазочных материалов.

Ранее генерал Сырский заявил, что в Бахмуте Вооруженные Силы Украины контратаковали на некоторых участках.

25 апреля 2023 года командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что оккупация Бахмута дала бы россиянам возможность наступать на Северск и Краматорск.

Министр обороны Резников не согласен, что Украина якобы подрывает свой контрнаступательный потенциал в Бахмуте, ведь Силы обороны там активно уничтожают оккупантов, которых РФ могла бы привлечь на других направлениях.

Бахмут. Спикер ВСУ прогнозирует, что вагнеровцев может хватить еще на два месяца.

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Дмитро Гриниченко

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