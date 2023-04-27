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Пентагон: Россия понесла потери, однако она сохраняет свои возможности и остается угрозой

Цей матеріал також доступний українською
27.04.2023, 09:17
Пентагон: Россия понесла потери, однако она сохраняет свои возможности и остается угрозой - Фото
Селеста Валландер (Фото: EPA)

Помощница главы Пентагона Селеста Валландер заявила, что Россия остается острой угрозой, несмотря на понесенные потери в войне против Украины. Об этом она сообщила во время выступления в Конгрессе США.

По ее словам, Украина использовала военную помощь США и других союзников, чтобы нанести оккупантам существенные удары на поле боя.
Одновременно она отметила, что хотя обычные военные возможности РФ уменьшились, она по-прежнему несет серьезную опасность, так как сохраняет возможности в ядерных киберинформационных операциях, противокосмической и подводной войне. 

"Эти возможности в сочетании с намерением России подорвать независимость своих соседей и применять силу, означает, что она остается острой угрозой", — сказала Валландер.

  • 25 января 2023 года Байден заявил, что Украина получит 31 американский танк M1 Abrams. Вместе с танками США поставят Украине восемь ремонтно-эвакуационных машин M88, а также горючее и оборудование.
  • США планировали отправить Украине основной боевой танк Abrams в его более совершенной конфигурации M1A2 – на это могло пойти больше года. Затем в Белом доме заявили, что "есть некоторые изменения, которые можно внести в процесс, чтобы ускорить его". В результате США решили передать более старую версию танков Abrams, чтобы осуществить поставки уже к осени 2023 года.
  • По данным AP, уже в начале июня Штаты начнут обучать украинских военных эксплуатации и обслуживанию танков Abrams.

Читайте также: ПВО, снаряды, обучение на Abrams и ремонт танков. Как прошел Рамштайн-11: все детали

Дмитро Гриниченко
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