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США решили передать Украине более старую версию Abrams, танки ожидаются к осени

Цей матеріал також доступний українською
21.03.2023, 22:05
США решили передать Украине более старую версию Abrams, танки ожидаются к осени - Фото
Пэт Райдер (Фото - Pentagon / Alexander Kubitza)

США передадут Украине более старую версию танков Abrams, чем планировалось изначально, чтобы осуществить поставки уже к осени 2023 года. Об этом на брифинге сообщил представитель Минобороны США бригадный генерал Пэт Райдер.

Представитель Пентагона сказал, что Штаты изменили курс и передадут Украине 31 танк M1-A1 Abrams вместо более новых вариантов M1-A2, как планировалось ранее. 

Он подчеркнул, что данное решение Пентагон принял в тесном сотрудничестве с Украиной.

Райдер сказал, что отправка модификации M1-A1 позволит значительно ускорить сроки поставки – танки должны быть в Украине к осени этого года. 

Он добавил, что США также предоставят Украине современную броню и системы вооружения, которые очень схожи по возможностям с M1-A2, включая крупнокалиберный пулемет 50-го калибра и 120-мм пушку.

  • 25 января Байден заявил, что Украина получит 31 американский танк M1 Abrams. Вместе с танками США поставят Украине восемь ремонтно-эвакуационных машин M88, а также топливо и оборудование. 
  • США планировали отправить Украине основной боевой танк Abrams в его более совершенной конфигурации M1A2.
  • В конце февраля в Пентагоне говорили, что на передачу Украине танков Abrams может уйти больше года.
  • Сегодня в Белом доме заявили, что "есть некоторые изменения, которые можно внести в процесс, чтобы ускорить его".
Оксана Житнюк
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