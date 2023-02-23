UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Пентагоне говорят, что на передачу Украине танков Abrams может уйти больше года

Цей матеріал також доступний українською
23.02.2023, 21:51
В Пентагоне говорят, что на передачу Украине танков Abrams может уйти больше года - Фото
Abrams (Фото: EPA)

На передачу Украине американских танков M1 Abrams уйдут не недели и не месяцы – это может занять больше года. Об этом сказала министр армии США Кристин Вормут, передает CNN.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Мы ищем самый быстрый способ доставить танки украинцам. Это не будет вопросом нескольких недель, скажу я вам. Ни один из вариантов, которые мы изучаем, не рассчитан на недели или два месяца. Здесь задействованы более длительные сроки. Но я думаю, есть варианты, которые меньше двух лет, меньше полутора лет. Но опять же, мы должны рассмотреть плюсы и минусы каждого из них", – сказала Вормут.

Она отметила, что "еще предстоит определить, смогут ли туда добраться танки к концу года".

По ее словам, среди вариантов, представленных главе Пентагона Ллойду Остину, – строительство танков с нуля. Однако обычно армия модернизирует имеющиеся варианты танков, а не делает их с нуля.

Также в Штатах рассматривают варианты, которые включали бы страны, которым США ранее продавали танки, что могло бы ускорить поставки в Украину, однако это также могло бы и "нарушить отношения с важными союзниками".

Комментируя длительные сроки передачи Abrams, Вормут сказала, что дело не только в танках – речь идет также о поддержке, которая будет включать в себя эвакуационные машины, боеприпасы и обучение украинских военнослужащих.

  • Президент США Джо Байден заявил, что Украина получит 31 американский танк M1 Abrams.
  • Вместе с танками США поставят Украине восемь ремонтно-эвакуационных машин M88, а также топливо и оборудование, которые необходимы для эксплуатации и обслуживания машин. 
  • США планируют отправить Украине основной боевой танк Abrams в его более совершенной конфигурации M1A2.
  • В Белом доме уточнили, что поставка танков Abrams Украине займет много месяцев. Однако в США есть также мнение, что Abrams могут быть переданы Украине из запасов, которые хранятся на складах, что ускорило бы поставки.

Читайте также: "Стратегическое поражение Путина". Как прошел исторический визит Джо Байдена в Киев

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
танк военная помощь Abrams
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 