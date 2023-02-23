В Пентагоне говорят, что на передачу Украине танков Abrams может уйти больше года

На передачу Украине американских танков M1 Abrams уйдут не недели и не месяцы – это может занять больше года. Об этом сказала министр армии США Кристин Вормут, передает CNN.

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"Мы ищем самый быстрый способ доставить танки украинцам. Это не будет вопросом нескольких недель, скажу я вам. Ни один из вариантов, которые мы изучаем, не рассчитан на недели или два месяца. Здесь задействованы более длительные сроки. Но я думаю, есть варианты, которые меньше двух лет, меньше полутора лет. Но опять же, мы должны рассмотреть плюсы и минусы каждого из них", – сказала Вормут.

Она отметила, что "еще предстоит определить, смогут ли туда добраться танки к концу года".

По ее словам, среди вариантов, представленных главе Пентагона Ллойду Остину, – строительство танков с нуля. Однако обычно армия модернизирует имеющиеся варианты танков, а не делает их с нуля.

Также в Штатах рассматривают варианты, которые включали бы страны, которым США ранее продавали танки, что могло бы ускорить поставки в Украину, однако это также могло бы и "нарушить отношения с важными союзниками".

Комментируя длительные сроки передачи Abrams, Вормут сказала, что дело не только в танках – речь идет также о поддержке, которая будет включать в себя эвакуационные машины, боеприпасы и обучение украинских военнослужащих.

Президент США Джо Байден заявил, что Украина получит 31 американский танк M1 Abrams.

Вместе с танками США поставят Украине восемь ремонтно-эвакуационных машин M88, а также топливо и оборудование, которые необходимы для эксплуатации и обслуживания машин.

США планируют отправить Украине основной боевой танк Abrams в его более совершенной конфигурации M1A2.

В Белом доме уточнили, что поставка танков Abrams Украине займет много месяцев. Однако в США есть также мнение, что Abrams могут быть переданы Украине из запасов, которые хранятся на складах, что ускорило бы поставки.

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Оксана Житнюк

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