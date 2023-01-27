Поставка танков Abrams Украине займет много месяцев – Белый дом
Передача Украине танков Abrams потребует много месяцев. Об этом сказал представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби, передает CNN.
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По словам Кирби, пройдет много месяцев, прежде чем обещанные Соединенными Штатами танки Abrams окажутся в Украине.
Тем не менее, отметил Кирби, администрация Байдена не собирается терять времени и не будет затягивать с обучением украинских военных и укреплением цепочек поставок, чтобы обеспечить ВСУ наилучшую подготовку и оснащение для использования Abrams, когда они в конечном итоге прибудут в Украину.
Представитель Белого дома отказался сказать, рассчитывает ли он, что танки прибудут в Украину до конца 2023 года.
"Я не хочу вдаваться в подробности, потому что мы все еще разрабатываем планы, но это займет много месяцев", – сказал Кирби.
- Президент США Джо Байден заявил, что Украина получит 31 американский танк M1 Abrams.
- Вместе с танками США поставят Украине восемь ремонтно-эвакуационных машин M88, а также топливо и оборудование, которые необходимы для эксплуатации и обслуживания машин.
- США планируют отправить Украине основной боевой танк Abrams в его более совершенной конфигурации M1A2.
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