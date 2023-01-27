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Поставка танков Abrams Украине займет много месяцев – Белый дом

Цей матеріал також доступний українською
27.01.2023, 18:01
Поставка танков Abrams Украине займет много месяцев – Белый дом - Фото
Джейк Салливан (Фото: EPA)

Передача Украине танков Abrams потребует много месяцев. Об этом сказал представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби, передает CNN.

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По словам Кирби, пройдет много месяцев, прежде чем обещанные Соединенными Штатами танки Abrams окажутся в Украине.

Тем не менее, отметил Кирби, администрация Байдена не собирается терять времени и не будет затягивать с обучением украинских военных и укреплением цепочек поставок, чтобы обеспечить ВСУ наилучшую подготовку и оснащение для использования Abrams, когда они в конечном итоге прибудут в Украину.

Представитель Белого дома отказался сказать, рассчитывает ли он, что танки прибудут в Украину до конца 2023 года.

"Я не хочу вдаваться в подробности, потому что мы все еще разрабатываем планы, но это займет много месяцев", – сказал Кирби.

  • Президент США Джо Байден заявил, что Украина получит 31 американский танк M1 Abrams.
  • Вместе с танками США поставят Украине восемь ремонтно-эвакуационных машин M88, а также топливо и оборудование, которые необходимы для эксплуатации и обслуживания машин. 
  • США планируют отправить Украине основной боевой танк Abrams в его более совершенной конфигурации M1A2.

Читайте также: План Блинкена. Как Байден принял решение о передаче Украине Abrams – NBC News

Наталія Медведєва
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