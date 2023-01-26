План Блинкена. Как Байден принял решение о передаче Украине Abrams – NBC News
В США решение передать Украине танки Abrams принималось трудно: военные были против, исходя из практических причин, политики –поддерживали, поскольку без американского участия Германия отказывалась предоставить свои Leopard. В статье NBC News рассказывают, как удалось найти компромиссное решение, с которым согласились Белый дом, Пентагон и Госдеп США.
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Министр обороны США Ллойд Остин вместе с другими военачальниками в течение нескольких недель доказывал, что США не имеет смысла отправлять танки в Украину – из-за сложности обслуживания, дороговизны и логистических проблем.
В то же время проблема поставки необходимых Украине танков Leopard Германией не могла быть решена без поддержки США.
В результате президент США Джо Байден принял идею, которую предложил госсекретарь Энтони Блинкен. С ней согласилось и военное руководство США.
По словам источника, 23 января Джейк Салливан, Остин и генерал Марк Милли встретились с Байденом и дали ему конкретные рекомендации относительно наилучшего способа поставки танков Abrams.
По словам официальных лиц, план был специально разработан для обеспечения Германии "прикрытия": США объявят, что поставят Украине 31 танк Abrams, но фактически отправят их только через много месяцев, если не через год.
Таким образом руководители Пентагона утвердили танки как часть средне- и долгосрочных возможностей для Украины и создали возможность для Киева получать европейские танки, в которых она нуждается сейчас.
Один чиновников сказал, что для Байдена самым важным аспектом его стратегии в отношении Украины является единство в рамках американо-европейского альянса, и что, видя споры о танках в Европе, он решил, что США должны предпринять действия, которые позволят сохранить единство.
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- 19 января в Пентагоне заявили, что сейчас "просто нет смысла" отправлять танки Abrams в Украину.
- Германия сможет передать Украине первые танки Leopard 2 через три месяца, а обучение начнется очень быстро, сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус.
- Президент США Джо Байден объявил, что Украина получит 31 танк M1 Abrams.
- США вместе с танками Abrams поставят Украине восемь ремонтно-эвакуационных машин M88, а также топливо и оборудование, которые необходимы для эксплуатации и обслуживания танков.
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