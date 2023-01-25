Танковое лобби. Глава делегации Украины в НАТО рассказал, как убедили США и ФРГ дать танки

Переговоры о поставках Украине танков западного образца длились многие месяцы – с США и Европой. Об этом рассказал LIGA.net глава постоянной делегации Украины в парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев.

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Чернев отметил, что переговоры с европейцами о танках начались еще много месяцев назад, и уже тогда было ясно, что окончательное решение Германии будет зависеть от США.

"Ведь стать первым, кто передаст Украине танки, значило представиться главным врагом Путина. Мы понимали, что ключ от поставок танков лежит в Вашингтоне", – сказал глава делегации Украины в ПА НАТО.

Чиновник пояснил, что если американцы первыми передадут Украине хотя бы несколько Абрамсов, то у Германии не останется аргументов для отказа.

"Тогда вертикаль президента по своей линии, а я с коллегами по своей, начали формировать группу поддержки в Белом доме, Пентагоне, Конгрессе и Сенате", – сказал Чернев.

Он сообщил, что препятствий для передачи Украине танков не было, но были "отговорки", среди которых:

- опасение неконтролируемой эскалации со стороны России;

- сомнения в целесообразности передачи танков Abrams, как очень дорогих и тяжелых в обслуживании и ремонте в украинских условиях.

"Нам удалось убедить коллег в том, что такие поставки будут, прежде всего, не военное, а политическое содержание, и смогут разблокировать передачу нам Леопардов", – сказал глава делегации Украины в НАТО.

По словам Чернева, переломным моментом в переговорах стало понимание, что без существенного наращивания поставок тяжелого вооружения выйти из тупика на фронте, переломить ситуацию и победить Россию не получится.

"Но это понимание пришло в результате побед украинской армии на поле боя и накопления критической массы в истеблишменте США разделяющих наше видение и наши подходы, с кем мы работали много месяцев", – добавил чиновник.

Теперь, когда решение о поставках Leopard 2 и Abrams принято, "танковое лобби", по мнению Чернева, трансформируется в "авиационное лобби".

"По срокам могу сказать, что решения о самолетах мы не будем ждать так долго, как ждали танки", – резюмировал чиновник.

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Наталія Медведєва , Марко Сировой

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