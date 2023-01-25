Европейские страны хотят предоставить Украине 80 основных боевых танков – на два батальона. США обеспечат еще один танковый батальон, но нескоро. Об этом сообщает Spiegel.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как отмечается, сегодняшнее решение Германии о передаче Украине 14 танков Leopard 2 – часть более крупного плана.

Европейские страны хотят как можно скорее создать два батальона, в каждом из которых будет по 40 основных боевых танков Leopard.

Сообщается, что этот шаг предпринимается в координации с международными партнерами – США должны оснастить еще один батальон основными боевыми танками модели Abrams.

По данным Spiegel, немцы с ротой танков участвуют в формировании батальона Leopard 2A6 вместе с финнами, испанцами и нидерландцами. Поляки и норвежцы собирают второй батальон с моделями Leopard 2А4.

Сообщается, что третий батальон прибудет из США с примерно 30 основными боевыми танками M1 Abrams, хотя официально об этом еще не было объявлено.

Как отмечается, немецкие танки могут быть доставлены в Украину к концу марта, а Abrams – не ранее чем через несколько месяцев.

По информации Spiegel, президент США Джо Байден, канцлер Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Риши Сунак хотят созвониться днем 25 января, чтобы обсудить дальнейшие шаги.

Великобритания объявила, что поставит Украине танки Challenger 2, а Франция пообещала основные боевые танки типа Leclerc.

14 января 2023 года премьер Британии Сунак сообщил о намерении передать Украине танки Challenger 2.

24 января генсек НАТО Столтенберг заявил, что союзники "могут готовить" танки Leopard к передаче ВСУ, потому что "скоро будет решение".

Читайте также: Шольц отправляет Украине роту танков Leopard 2 и разрешает союзникам делать то же

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.