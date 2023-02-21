США могут отдать Украине Abrams со складов, это ускорило бы их поставки – Breaking Defense

Танки M1 Abrams могут быть переданы Украине из запасов, которые хранятся на складах США. Об этом заявил первый заместитель помощника госсекретаря США по военно-политическим вопросам Стэнли Браун в интервью Breaking Defense.

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Браун предположил, что администрация президента США Джо Байдена может изменить курс и использовать полномочия президента для предоставления танков Украине.

По его словам, спустя почти месяц после объявления о своем решении отправить танки M1 Abrams в Украину, США все еще решают, какой способ лучше – изымать машины из существующих запасов или заказывать их.

Когда в конце января Вашингтон объявил об отправке в Киев 31 танка Abrams, он сказал, что это будут M1A2 и что для их приобретения будет использована Инициатива содействия безопасности Украины.

Это предполагает, что машины будут закуплены, а не изъяты из запасов США в рамках полномочий президента по сокращению численности войск, что является другим механизмом поставки оружия в Украину.

По словам представителя Госдепа, это решение на самом деле еще не принято.

"Потенциально это может быть комбинацией закупленных и взятых со складов танков, – сказал Браун. – У нас есть Abrams на вооружении. У нас разные версии "Абрамсов", какие-то более старые..., и я не знаю, какие конкретно в конечном итоге получит Украина".

Такой вариант мог бы уменьшить сроки поставок американских танков в Украину.

Представитель Госдепа отметил, что пока неясно, когда будет принято окончательное решение и когда эти танки могут прибыть в Украину.

Журналисты отправили Пентагону запрос о комментарии, но ответ пока не получили.

Президент США Джо Байден заявил, что Украина получит 31 американский танк M1 Abrams.

Вместе с танками США поставят Украине восемь ремонтно-эвакуационных машин M88, а также топливо и оборудование, которые необходимы для эксплуатации и обслуживания машин.

США планируют отправить Украине основной боевой танк Abrams в его более совершенной конфигурации M1A2.

В Белом доме уточнили, что поставка танков Abrams Украине займет много месяцев.

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Наталія Медведєва

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