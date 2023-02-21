UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

США могут отдать Украине Abrams со складов, это ускорило бы их поставки – Breaking Defense

Цей матеріал також доступний українською
21.02.2023, 10:51
США могут отдать Украине Abrams со складов, это ускорило бы их поставки – Breaking Defense - Фото
Abrams (Фото: EPA)

Танки M1 Abrams могут быть переданы Украине из запасов, которые хранятся на складах США. Об этом заявил первый заместитель помощника госсекретаря США по военно-политическим вопросам Стэнли Браун в интервью Breaking Defense.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Браун предположил, что администрация президента США Джо Байдена может изменить курс и использовать полномочия президента для предоставления танков Украине.

По его словам, спустя почти месяц после объявления о своем решении отправить танки M1 Abrams в Украину, США все еще решают, какой способ лучше – изымать машины из существующих запасов или заказывать их.

Когда в конце января Вашингтон объявил об отправке в Киев 31 танка Abrams, он сказал, что это будут M1A2 и что для их приобретения будет использована Инициатива содействия безопасности Украины.

Это предполагает, что машины будут закуплены, а не изъяты из запасов США в рамках полномочий президента по сокращению численности войск, что является другим механизмом поставки оружия в Украину.

По словам представителя Госдепа, это решение на самом деле еще не принято.

"Потенциально это может быть комбинацией закупленных и взятых со складов танков, – сказал Браун. – У нас есть Abrams на вооружении. У нас разные версии "Абрамсов", какие-то более старые..., и я не знаю, какие конкретно в конечном итоге получит Украина".

Такой вариант мог бы уменьшить сроки поставок американских танков в Украину.

Представитель Госдепа отметил, что пока неясно, когда будет принято окончательное решение и когда эти танки могут прибыть в Украину.

Журналисты отправили Пентагону запрос о комментарии, но ответ пока не получили.

  • Президент США Джо Байден заявил, что Украина получит 31 американский танк M1 Abrams.
  • Вместе с танками США поставят Украине восемь ремонтно-эвакуационных машин M88, а также топливо и оборудование, которые необходимы для эксплуатации и обслуживания машин. 
  • США планируют отправить Украине основной боевой танк Abrams в его более совершенной конфигурации M1A2.
  • В Белом доме уточнили, что поставка танков Abrams Украине займет много месяцев.

Читайте также: "Стратегическое поражение Путина". Как прошел исторический визит Джо Байдена в Киев

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
танк военная помощь Abrams
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 