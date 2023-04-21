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Обучение украинских военных на танках Abrams стартует в начале июня – Associated Press

Цей матеріал також доступний українською
21.04.2023, 12:34
Обучение украинских военных на танках Abrams стартует в начале июня – Associated Press - Фото
Танк M1-A1 Abrams (Фото: flickr/nathaninsandiego)

В начале июня Соединенные Штаты начнут обучать украинских военных эксплуатации и обслуживанию танков Abrams. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на официальных лиц США.

Как отмечается, такое решение было принято на сегодняшней встрече в формате "Рамштайн".

По официальным данным, 31 танк прибудет на полигон Графенвер в Германии в конце мая, а через пару недель войска приступят к тренировкам.

Источники AP заявили, что обучение  украинских военнослужащих продлится около 10 недель.

Отмечается, что Украине не передадут учебные танки для использования в войне против России. Вместо этого в США модернизируется 31 боевой танк M1A1 – они отправятся на передовую, когда будут готовы.

Цель в том, чтобы подготовить войска к тому времени, когда отремонтированные танки будут готовы, чтобы они могли немедленно двинуться в бой. 

По словам официальных лиц, обучение пройдут около 250 украинских военнослужащих, причем одни будут учиться управлять танками, а другие – их ремонту и обслуживанию.

Дополнительное обучение тому, как сражаться и маневрировать на танках, может быть проведено после первых 10 недель.

  • 25 января Байден заявил, что Украина получит 31 американский танк M1 Abrams. Вместе с танками США поставят Украине восемь ремонтно-эвакуационных машин M88, а также топливо и оборудование. 
  • США планировали отправить Украине основной боевой танк Abrams в его более совершенной конфигурации M1A2.
  • В конце февраля в Пентагоне говорили, что на передачу Украине танков Abrams может уйти больше года.
  • Потом в Белом доме заявили, что "есть некоторые изменения, которые можно внести в процесс, чтобы ускорить его".

Читайте также: США решили передать Украине более старую версию Abrams, танки ожидаются к осени

Наталія Медведєва
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