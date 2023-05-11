Украинский дрон-камикадзе упал на крышу бронированного внедорожника российских оккупантов "Тигр". Ролик опубликовал Escadronе, производитель FPV-дронов, с которыми охотятся на захватчиков бойцы Сил обороны.

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На видео дрон заходит на бронеавто с левого фланга и, вероятно, пытается попасть в боковое окно, однако падает на крышу.

Поражение бронеавтомобиля с мавика издали не снимали, поэтому степень его повреждения оценить нельзя.

"Дрон-камікадзе зі спільноти UJEE прогулювався окупованими територіями та приручив Тигра. Сподіваємось, що "звір" був під зав’язку набитий окупантами", – йдеться в описі до ролика.

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Кадры прилета, как это принято у Escadrone, совмещены с вставками из роликов YouTube или фильмов. На этот раз в кадре – один из популярных российских военных пропагандистов-пиарщиков советского/российского оружия, который рассказывает об устройстве "Тигра".

В одном из выпусков передачи этого российского влогера демонстрировалось, что дает обычная граната, если ее сбросить на крышу авто, покрытую минимальной защитой: дыру и осколки в салоне. FPV-дроны этого производителя несут заряд мощнее заряда ручной гранаты.

1 мая 2023 года в Escadrone показали видео, как украинский беспилотник атаковал сразу шестерых оккупантов.

На следующий день появилось видео, как россиянин передвигался по траншее, где его догнал украинский дрон-камикадзе, и оккупант взлетел вверх после удара снаряда.

Россияне убегают от украинских дронов-камикадзе, но бесполезно: два видео успешной "охоты".

Украинский дрон-камикадзе уничтожил российский танк, который защищался "мангалом".

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