Военнослужащие 92-й отдельной механизированной бригады при помощи дрона вывели из траншей в Бахмуте российского оккупанта, который предпочел сдаться в плен, чем стать мишенью для сбросов с мавика или ударного FPV-дрона. Ролик выложен в Telegram-канале Сухопутных сил ВСУ.

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Эпизод произошел 9 мая 2023 года.

Россиянин, поняв, чем для него закончится охота бойцов подразделений "Ахиллес" и "Code 9.2", бросил личное оружие и жестами попросил не забрасывать его взрывчаткой.

Военнослужащие 92-й бригады сбросили ему написанное на бумаге указание "следовать за дроном". Оккупант некоторое время колебался, показывая, что за это его убьют свои, но в итоге под огнем вышел по траншеям к защитникам Бахмута.

"Плюс маленькая частичка к обменному фонду", – написали в Сухопутных силах.

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Євген Пилипенко

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