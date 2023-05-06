Украина вернула из плена 45 защитников "Азовстали": фото

Украина вернула из плена 42 защитника и трех защитниц "Азовстали". Все они – бойцы Нацгвардии, 35 рядовых и сержантов, 10 офицеров. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

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"Прекрасные новости в этот солнечный день. Мы возвращаем домой 45 наших людей", – написал он.

Ермак отметил, что среди них есть воины, которые поженились во время обороны Мариуполя, на "Азовстали".

Также среди освобожденных из плена есть боец, который до широкомасштабного вторжения находился в плену россиян в течение 2,5 лет, куда попал во время Широкинской операции. Впоследствии он был освобожден из плена и сразу вернулся в подразделение. Повторно попал в плен на "Азовстали", рассказал Ермак.

26 апреля состоялся очередной обмен пленными – домой вернулись 42 украинских военных и двое гражданских.

Вадим Ребрина

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